Blatný se setká s autorem české metody PCR testování, požádal ho o to Babiš

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby se setkal s autorem české metody pro PCR testování Emanuelem Žďárským. Napsal to na twitteru. Státu ji Žďárský nabízí od jara, má být levnější a rychlejší. Dosud zástupci vlády jeho nabídku odmítaly, protože testy nebyly certifikované. Podle informací serveru Seznam Zprávy ale testy certifikát Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) loni v prosinci získaly.

„Požádal jsem ministra zdravotnictví, aby se s RNDr. Žďárským okamžitě setkal, abychom věděli, jestli tu máme použitelnou metodu levných PCR testů, nebo ne,“ napsal Babiš. Žďárského metodu testování propaguje iniciativa Cesta ze tmy. Podle Seznam Zpráv byla jednou z laboratoří, která se podílela i na testování diváků na zápase fotbalové Slavie s Leicesterem, za jehož návštěvu byli účastníci včetně exministra Romana Prymuly kritizováni.



Právě Prymula se vyjadřoval i k metodě PCR testování navrhované Žďárským. Loni v listopadu na twitteru napsal, že přírodovědec Žďárský, kterého se zastal i evoluční biolog Jaroslav Flégr, nemluví pravdu. O testech se podle něj na úřadě diskutovalo už v červnu. „O kvalitě svých testů nepřesvědčil rozsáhlý panel expertů, který byl na ministerstvo zdravotnictví svolán, a doporučení dalšího postupu nerespektoval,“ napsal Prymula.

V prosinci se k testům vyjádřil také Státní zdravotní ústav (SZÚ). Podle něj formální zařazení laboratoře vyšetřující vzorky na covid-19 neznamená certifikaci metody. „Teprve po získání CE IVD certifikace mohou být metody nabídnuty k využití v rámci poskytování zdravotní péče,“ napsal SZÚ. Podmínky stanoví evropská směrnice o diagnostických zdravotnických prostředcích a český zákon o zdravotnických prostředcích.

Žďárského si média všimla už v roce 2016, kdy kandidoval do Senátu na Pardubicku. Deník Aktuálně.cz tehdy napsal, že lidem nabízel za hlasy peníze a testy DNA.

Spor o to, jestli používat antigenní nebo PCR metodu testování se znovu rozhořel v souvislosti s plánovaným návratem žáků do škol. Část odborníků na testování se domnívá, že antigenní testy jsou málo přesné. Kritikům PCR metody, která vyžaduje vyhodnocení v laboratoři, ale vadí to, že výsledky budou až druhý den, a ne v řádu minut jako u antigenních testů.