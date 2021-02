Češi se mohou testovat na covid i ‚lízátkem‘. Velký přehled dostupných samotestů

PRAHA Dlouhá fronta, riziko nakažení a nepříjemný výtěr z nosu. To jsou negativa spojená s testem na koronavirus. Domácí testování by mělo zajistit méně nepříjemný zážitek.

Olíznout nebo vykloktat. Prodejci domácích testů na covid slibují bezbolestný a rychlý výsledek. Navíc bez přítomnosti zdravotníka. V pondělí začala síť lékáren Pilulka nabízet takzvaný „lízátkový test“. Samoodběrová sada se skládá z lízátka a kazety. První část, lízátko, vložíte na 90 vteřin do úst. Následně umístíte do testovací kazety.

Výsledek se objeví po 15 minutách. Test lze koupit v balení po dvaceti kusech, jeden vyjde na 190 korun. „Zájem zákazníků je obrovský,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Pilulky Kateřina Schotliová. Háček je v tom, že se jedná o takzvaný antigenní test, jehož spolehlivost není tak vysoká jako PCR testů.

„Je důležité upozornit na to, že zejména v počátku onemocnění nemusí antigenní test nákazu odhalit. Přesto může mít své místo v testování a lze očekávat i žádosti a povolení dalších výrobců k uvádění obdobných testů k samotestování na trh,“ reagoval pro Lidovky.cz prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Spolumajitel Pilulky Martin Kasa si myslí, že tento test by mohl být ideální variantou pro společenské akce nebo maloobchod. Otázkou ale zůstává, do jaké míry by bylo možné „rychlé testování“ zpětně kontrolovat nebo zajistit přímo na místě.

Mnoho lidí se nechává testovat také před plánovanou návštěvou prarodičů nebo jiných příbuzných patřících do rizikové skupiny. V takovém případě doporučuje Krebs postupovat s rozumem a „lízátkovému“ testu nedůvěřovat stoprocentně. „Doporučuji dodržovat základní pravidla, tedy nosit respirátory FFP2 a dbát na dezinfekci rukou,“ vysvětlil.

Test podobný lízátku však není jediný, který lze využít v pohodlí domova. Takzvaný kloktací test vyvinuli vědci z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se společnostmi Aumed a IntellMed. Spolehlivost metody je srovnatelná s běžnými PCR testy.

Odběr spočívá v několika krocích. Vyšetřovaný si nabere pitnou vodu do odměrky, vykloktá si po dobu 20 až 30 sekund a obsah vyprázdní z úst do přiložené odběrové zkumavky, v níž je transportní prášek. Vzorek poté doručí na odběrové místo, do laboratoře nebo svému lékaři.

Sadu zvanou Gargtest nabízí třeba společnost Chromozoom za 1399 korun. Kurýr doručí testovací sadu až ke dveřím, následně počká, až dotyčný odebere vzorek, a odveze ho do laboratoře. Výsledek se dozví do druhého dne elektronicky.

„Gargtest jsme vyvinuli proto, abychom zjednodušili a urychlili proces samotného testování a současně snížili jeho závislost na provedení odběru zdravotnickým pracovníkem,“ vysvětlil Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM), který stojí za vznikem Gargtestu. Službu nabízí za stejnou cenu také Pilulka, ale s tím rozdílem, že kurýr na vzorek nepočká. Svoz testu si musí zákazník objednat zvlášť.

Testovací sady prodává také síť lékáren Dr. Max. Jedná se o antigenní testy, kdy je nutné provést výtěr z nosu nebo nosohltanu. Produkty jsou sice volně prodejné bez jakéhokoliv omezení, ale prodejce v popisu upozorňuje, že je „sada určená do rukou zdravotních odborníků“.

Vedle domácího testování se už dlouhé měsíce diskutuje především o testování ve firmách. Někde už své zaměstnance testují na vlastní náklady. Od března bude stát firmám i živnostníkům kompenzovat plošné testování, za test jim dá až 60 korun. Nárok na příspěvek bude na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou měsíčně.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček oznámil, že kabinet schválil 11 produktů pro dobrovolné samotestování ve firmách. Podniky si je budou moci zakoupit od certifikovaných výrobců. Ministerstvo zdravotnictví už zveřejnilo seznam udělených výjimek pro antigenní testy, které lze používat k samotestování. Kromě firem by je mohly používat také školy.