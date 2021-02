Většina německých dětí se vrátila do škol. Země na testování nespoléhá, soustředí se hlavně na jasná pravidla

BERLÍN/PRAHA Ve většině spolkových zemí Německa se v pondělí žáci vrátili do škol. Někde jsou povinné obličejové masky, jinde se střídají skupiny po týdnech a v okresech s největší virovou náloží se nadále učí distančně.

Radost, zvědavost i napětí, jak to vlastně bude fungovat. Tyto a podobné emoce byly včera znát v tisících základních a středních škol v Německu. Po více než dvou měsících totiž přišel den „D“: většina spolkových zemí obnovila ve školách prezenční vyučování.



Ne však všude, nikoli úplně, a někde dokonce vůbec. Organizace návratu do škol je totiž v pravomoci jednotlivých spolkových zemí. Přesto se včerejšek dá považovat za opatrný průlom, brány škol se totiž otevřely mimo jiné ve dvou nejlidnatějších spolkových zemích (Severním Porýní-Vestfálsku a Bavorsku), v metropoli Berlíně i v dalších oblastech. Již o týden dříve se začalo částečně prezenčně vyučovat například v Sasku.

Precizní organizace spíš než testování

Byť se pravidla návratu do škol místně liší, jedno mají společné: spíše než na opakované testování či na povinnost mít po celou dobu vyučování obličejové masky se Němci spoléhají na vycizelovaná pravidla s cílem co nejvíce zabránit styku mezi jednotlivými skupinami žáků a jejich rodinami.

Školy připravily podrobné hygienické plány, děti jsou většinou rozdělené do skupin, které se během dne ve školách nemohou potkat. Podle německých médií i přesto včera – při návratu do škol zpravidla po více než dvou měsících – na řadě míst vznikaly drobné zmatky, když se například děti při příchodu nemohly zprvu „trefit“ do správné skupiny.

V sousedním Bavorsku nastoupili na prezenční výuku školáci nejnižších tříd, ne však všude. Podmínkou je, aby během posledního týdne byl v daném okrese kumulativní výskyt nových případů infekce koronavirem nižší než 100 případů na 100 tisíc obyvatel. Tuto hranici překračují zejména některé okresy přiléhající k české hranici, od Hofu po Cham. Tam museli žáci zůstat doma a pokračují distanční výukou.

Ti, kdo nastoupili do školních budov, musí v Bavorsku dodržovat rozestupy 1,5 metru, což si vynutilo rozdělení některých tříd. Žáci musí mít zakrytá ústa a nos, stačí však „obyčejná“ ochrana například látkou. Učitelé jsou povinni mít roušky chirurgické; použití respirátorů bavorské ministerstvo zdravotnictví pouze doporučuje.

Na rozdíl od situace např. v Rakousku a v blízké budoucnosti možná i v Česku není podmínkou nástupu do školy negativní test na koronavirus. Školáci vyšších tříd a zaměstnanci škol se budou časem moci testovat dobrovolně, projekt se však v Bavorsku zatím ještě nerozběhl. Půjde zřejmě o tzv. kloktací testy či testy ze slin.

Přednost pro předměty i povolání

V Berlíně mohou být od včerejška školy vytíženy na kapacitu nejvýše 60 procent. Přednost při prezenční výuce mají děti, jejichž rodiče vykonávají povolání „důležitá pro chod země“, případně ty děti, které ještě neovládají dobře němčinu.

V Severním Porýní-Vestfálsku rozdělili žáky na skupiny, které se budou střídat na prezenční a distanční výuce zhruba po týdnu. Protože při takovém režimu není možné probrat veškerou látku podle běžných osnov, rozhodili se v nejlidnatější spolkové zemi podle preferencí němčiny, matematiky a případně odborných předmětů. I zde musí mít žáci při vyučování zakrytá ústa a nos. Učitelé jsou navíc povinni dohlížet na to, aby děti a studenti mezi sebou nesdíleli pracovní pomůcky, jako pera či pravítka. Povinné je rovněž pravidelné mytí rukou či větrání ve třídách.

„Je dobře, že tolik škol po celém Německu obnovuje prezenční vyučování (…) Děti, hlavně ty menší, se potřebují navzájem,“ uvedla včera spolková ministryně školství Anja Karliczeková.

Důležitost sociálního kontaktu potvrzují i psychologové. Mnozí odborníci ale varují, že poměrně dlouhé období výuky na dálku přesto zvýší nerovnosti mezi žáky a postiženi budou zejména ti, kdo postrádají dobré rodinné zázemí.