Prohřešek vůči klimatu? Němce dráždí ‚zákaz‘ rodinných domů, Zelení to za návrh schytávají ze všech stran

BERLÍN/PRAHA Opoziční strana Zelených to schytává ze všech stran, protože označila výstavbu rodinných domů za „prohřešek vůči klimatu“. V letošním volebním roce by se jí to mohlo vymstít.

Už něco přes týden se v Německu diskutuje, jestli má být v budoucnu zakázána výstavba rodinných domů. Němečtí Zelení přemýšlí nad vypuštěním pojmu rasa z ústavy. Kritici hovoří o ‚pseudodebatě‘ Nepřímo za to může spolupředseda poslaneckého klubu strany Zelených ve Spolkovém sněmu Anton Hofreiter. V rozhovoru pro týdeník Der Spiegel označil 51letý vystudovaný botanik rodinné domy za „prohřešek vůči klimatu“. Podle Hofreitera zabírají jejich novostavby, ve kterých žije pouze jedna rodina, příliš mnoho plochy na okrajích měst, která se kvůli tomu neustále rozšiřují. Kromě toho prý představují zátěž i z hlediska spotřeby energií či stavebních materiálů. A v neposlední řadě mají příměstská satelitní sídliště podle jeho názoru na svědomí i výrazný nárůst osobní automobilové dopravy. Hofreiter v rozhovoru přísně vzato obhajoval nedávné rozhodnutí ze severoněmeckém Hamburku. Vedení radnice jednoho z tamních obvodů se usneslo, že bude do budoucna povolovat pouze výstavbu obydlí, jež by byla určena pro vícero rodin. Němečtí Zelení se chtějí zbavit svého rebela. Palmer zpochybnil záchranu starších lidí s koronavirem Nikdo ovšem nemohl tušit, co Hofreiterova slova způsobí. Politik, jenž patří k levicovému křídlu strany, sice neřekl, že by výstavbu rodinných domů zakázal. To ovšem v následné veřejné bouři, která zasáhla Německo, zcela zaniklo. I proto, že pro ostatní strany to byla vítaná příležitost, jak se profilovat na úkor Zelených, jimž průzkumy předpovídají aktuálně druhou příčku za vládními křesťanskými demokraty (CDU). Komentáře politických konkurentů sahaly od konstatování, že názor ekologické strany „ohrožuje osobní blahobyt občanů“, až po tvrzení, že „ideálem Zelených je strčit všechny do panelákových sídlišť“, jaká existovala v někdejší komunistické Německé demokratické republice. Především se ale objevila po delší době zkratka, že „Zelení jsou stranou zákazů“. Tato pověst se s nimi vleče již řadu let a už několikrát jim dokázala zhatit slibně rozjetou předvolební kampaň. Nejprve zdražení benzinu, pak povinné vegetariánství Například už v roce 1998 nahráli Zelení svým protivníkům nechtěně na smeč s požadavkem na postupné zvyšování ceny paliva pro automobily. Podle jejich představ měl nakonec vyjít litr benzinu na pět tehdejších západoněmeckých marek, což by podle přepočtu odpovídalo zhruba 90 korunám na litr. Skutečnost, že postupné zdražování paliva bylo součástí návrhu na ekologickou daňovou reformu a mělo být vynahrazeno snížením odvodů na sociální pojištění, přitom zcela zanikla. Němci si nepodávají ruce, natož aby se objímali. Rozestupy dodržují i známí, říká Češka V roce 2013 zase přišli Zelení před volbami s nápadem, aby měly veřejné kantýny povinnost nabízet jednou týdně výlučně vegetariánské jídlo, a to kvůli ochraně klimatu zatěžovaného přílišnou spotřebou masa. Požadavek na tak zvaný „Veggie Day“ stál Zelené dobrý volební výsledek. Tato zkušenost je silně poznamenala. Proto vynaložili vedoucí představitelé strany, Robert Habeck a Annalena Baerbocková, v nedávné minulosti nemalé úsilí, aby širokou veřejnost něčím podobným už nedráždili. Až do Hofreiterova rozhovoru se jim to dařilo i u tak choulostivé otázky, jako byla migrační politika. I když do celostátních voleb ještě zbývá dost času, přesto není načasování debaty o rodinných domech pro Zelené úplně šťastné. Kvůli dlouhodobému lockdownu způsobenému koronavirovou pandemií vzrostla mezi Němci poptávka po domku se zahrádkou. Druhý důvod je ale daleko praktičtější. Za necelý měsíc se bude volit nový parlament v jihoněmeckém Bádensku-Württembersku. Tento bohatý region je zatím jediným, kde dokázali Zelení vyhrát volby a mají v osobě Winfrieda Kretschmanna historicky prvního premiéra. Bádensko-Württembersko je shodou okolností právě místem, kde je tradice výstavby rodinných domů silná.