Podle Blatného se v příštích dvou týdnech dají očekávat denní přírůstky nakažených kolem 20 tisíc denně

Praha Počet nakažených koronavirem i po zavedení přísnějších opatření podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) stoupne v příštím jednom až dvou týdnech na zhruba 20 000 denně, poté se ale sníží.

Pokud by platil jen pandemický zákon, bylo by to nad 20 000 nakažených denně přinejmenším po celý březen. V případě rozvolnění by se počet nakažených vyšplhal na 35 000 denně, řekl ministr ve sněmovně.



„Musíme počítat s tím, že v průběhu přelomu února a března, to znamená v příštím jednom až dvou týdnech, bude situace znamenat další kulminaci k hodnotám kolem 20 000 nově diagnostikovaných osob denně a z toho vyplývající zátěž nemocnic,“ uvedl ministr. Ve druhé polovině března by se nárůst počtu pacientů s nemocí covid-19 měl vrátit na nynější úroveň, řekl Blatný.



Vláda proto plánuje nad rámec současných opatření omezit pohyb lidí a kontakty mezi nimi, potvrdil ministr. Od pondělí kvůli tomu chce s výjimkami zakázat pohyb lidí mezi okresy, zavést povinné nošení respirátorů, povinné antigenní testování ve firmách, uzavření všech škol včetně mateřských nebo „omezení prodeje na nezbytně nutné zboží“. V platnosti má zůstat zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 05:00.



Kabinet kvůli tomu potřebuje podle ministra prodloužit nouzový stav. Bez nouzového stavu nelze zakázat noční vycházení, omezit pohyb mezi okresy nebo redukovat prodej, uvedl Blatný.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) novinářům ve sněmovně posléze řekl, že termín zavedení nových opatření bude záviset právě na hlasování o nouzovém stavu. „Dá se pracovat se dvěma termíny: ze soboty na neděli, nebo z neděle na pondělí. Ale v tomto úplně nejsme pánem situace, protože bude záviset na hlasování Poslanecké sněmovny. Jakmile sněmovna skončí, tak zasedne vláda a rozhodne, takže dneska bude jasno,“ uvedl.