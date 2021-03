‚Brněnská mutace‘ české varianty covidu vědce zpočátku vyděsila. Objevila se u 20letého mladíka, říká ředitel laboratoře

PRAHA Omar Šerý, ředitel brněnské laboratoře Elisabeth Pharmacon, která díky průběžnému sekvenování vzorků pacientů objevila na konci února také jihoafrickou variantu, na Twitteru sdílel model mutovaného Spike proteinu s dosud nepopsanou mutací české varianty koronaviru.

Proti tomuto proteinu, který se vyskytuje na povrchu viru SARS-CoV-2, jsou namířeny současné vakcíny. „Naštěstí je mutace v pozici, která by neměla ovlivňovat vazbu protilátek ani buněčných receptorů,“ vysvětlil Šerý.



Lidovky.cz: V jakém vzorku se nová mutace objevila?

Jednalo se o dvacetiletého mladíka, který byl nakažen asi před 14 dny a v současné chvíli mu bude končit karanténa. Nám se ten vzorek nezdál, tak jsme ho začali sekvenovat a zjistili jsme, že se jedná o mutaci spike proteinu. To bylo teď o víkendu. Pak jsme se trochu vyděsili a začali analyzovat polohu té mutace ve spike proteinu.

Lidovky.cz: Co jste analýzou zjistili?

Zjistili jsme, že se nejedná o nic zásadního, protože se nachází v oblasti, která neovlivní zřejmě vazbu protilátek, ani vazbu na buněčné receptory.

Na druhou stranu, když jsme tuto mutaci zadali do databáze GISAID, kde je přes 800 tisíc sekvencí koronaviru SARS-CoV-2 z celého světa, tak jsme jí tam nenašli. Takže ta mutace vznikla de novo tady u nás v České republice, konkrétně v Brně.

Omar Šerý, ředitel brněnské laboratoře Elisabeth Pharmacon.

Lidovky.cz: Jak k novým mutacím dochází?

Je to důsledkem promořování, čím více lidí se nakazí a bude nemocných, tím větší je šance, že nějaká další mutace vznikne. Co se týče spike proteinu, je opravdu nebezpečné, aby mutoval, protože se může stát, že by pak nefungovalo očkování, nebo by se ta mutace šířila rychleji.

Lidé často obecně zaměňují pojem mutace a varianta viru. My dnes mluvíme o variantách viru jako je jihoafrická, brazilská, britská, a to, na co jsme teď přišli, je mutace. Každá ta varianta viru je souborem několika mutací. My jsme ale nepřišli na soubor mutací, ale pouze na novou jednu mutaci v rámci té české varianty koronaviru, která se někdy označuje jako československá.



Co jsem chtěl říct tím tweetem, bylo to, že když se budeme koronavirem promořovat, tak se nám tu budou objevovat další nové mutace. A to je nebezpečné, protože se nám mohou objevovat i ve vazebném místě spikového proteinu, což by bylo dost špatné. A zároveň jsem chtěl ukázat, že průběžně sekvenujeme a jsme schopni analyzovat sekvence, modelovat protein a ukázat, jestli jsou ty nové mutace nebezpečné, nebo nejsou.