Virolog Hirsch: Britská mutace se účinněji chytá buňky, a proto je infekčnější. Má jakoby šikovnější prstíky

ČR Zatímco loni se Česko potýkalo s běžným kmenem covidu, letos zápasí s jeho agresivnějšími mutacemi. Jsou nakažlivější a déle se drží v těle. „Britská varianta se účinněji chytá buňky, a proto je infekčnější. Lze si to představit tak, že má více funkční prstíky, které kliku stisknou a lépe otevřou dveře,“ vysvětlil pro Lidovky.cz virolog Ivan Hirsch.

Profesor Ivan Hirsch.

Lidovky.cz: Britská varianta je více infekční než běžný kmen covidu. Co si pod tím představit?

Ano, je to tak. To je asi nejzásadnější rozdíl. Ona se umí lépe navázat na receptor, chytne se ho jako kliky od dveří. Britská varianta se účinněji chytá buňky, a proto je infekčnější. Chytne se ji vyvinutějším výčnělkem. Lze si to představit tak, že má více funkční prstíky, které kliku stisknou a lépe otevřou dveře. To znamená, že britský kmen snadněji pronikne do těla.