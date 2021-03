Využijme Velikonoce pro závodní dovolené, radí Maďar. Antigenní testování by mělo vydržet

ČR Epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar v srpnu neuspěl s návrhy na přísnější opatření a posléze odešel z postu koordinátora na ministerstvu zdravotnictví. Nyní se vrací do centra dění v rámci odborné skupiny pro epidemické situace, která vznikla okolo epidemiologa IKEMu Petra Smejkala. Jak by v současné situaci postupoval?

Lidovky.cz: Hrozí stále, že bude muset nastat uzavření průmyslu, nebo vidíte cestu ve vylepšování antigenního testování?

Když už se s plošným antigenním testováním začalo, bylo by žádoucí u toho nějakou dobu vydržet. Zdravotní pojišťovny i zaměstnavatele to stojí poměrně velké peníze, významnější efekt na pokles případů to však přinese až za několik týdnů. Proto by se u toho mělo vydržet.

Lidovky.cz: Jak si vysvětlujete malý záchyt nakažených antigenním testováním ve firmách?

Bylo by ve prospěch přesnosti výsledku, pokud by odběr u konkrétního zaměstnavatele prováděly stejné a dostatečně vyškolené osoby, a to identickou technikou odběru. Hlubší odběr bude samozřejmě vždy přesnější než velmi povrchový. Navíc by se kvůli lepší záchytnosti měla zvýšit frekvence testování aspoň na dva odběry týdně, to ale bude narážet na neochotu zaměstnavatelů i zaměstnanců a celou věc by to prodražilo. Je to ale vykoupením za neochotu zasáhnout rázněji formou včasného lockdownu.

Lidovky.cz: Je skutečností, že některé antigenní testy uvádějí vyšší citlivost, než jakou vykazují?

Senzitivita většiny Ag testů je zjevně nižší, než uvádí jejich průvodní dokumentace. Když se zohlední jejich skutečná senzitivita a odečte chyba související se samoodběry, jejich výsledek reflektuje míru přítomnosti viru v populaci dost dobře. Jen nám bohužel stávající systém testování zkresluje výpovědní hodnotu míry pozitivity PCR testů.

Lidovky.cz: Vydá nový poradní orgán při ministerstvu zdravotnictví, jehož jste součástí, seznam antigenních testů, které mají opravdu vysokou senzitivitu?

Hodnocení antigenních testů odprezentovali minulý čtvrtek vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Verifikaci účinnosti Ag testů provádí i Zdravotní ústav v Ostravě.

Lidovky.cz: Co by v aktuální epidemické situaci mohlo pomoci?

Doporučil bych tam, kde je to možné, využít Velikonoc nařízením několika dnů celozávodní dovolené, na niž by navázaly volné dny. O možnosti rozvolňovat v dubnu rozhodnou Velikonoce a dodržování všech opatření na úrovni jednotlivých rodin, tedy v soukromém prostředí domácností. Nedisciplína a zvýšení intenzity přenosu viru v populaci by mohly vést k oddálení budoucích rozvolňovacích vln.