U Blatného končí další klíčový člověk: náměstek Šedo. S ministrem jsem měl možnost osobně mluvit jen 15 minut, říká

PRAHA Na ministerstvu zdravotnictví v úterý končí náměstek pro zdravotní péči Aleksi Šedo, který nastoupil loni od 1. září. Informoval o tom ministr Jan Blatný (za ANO). „Nesetkaly se naše představy o fungování sekce zdravotní péče,“ vysvětlil ministr. Od začátku roku jde o druhého náměstka, který z úřadu odchází. Minulý týden skončila Alena Šteflová, která se ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) nechala s manželem přednostně naočkovat proti covidu.

„Na rozdíl od předchozích ministrů jsem s docentem Blatným měl, ne vlastní vinou, možnost kromě velkých porad osobně hovořit cirka 15 minut, což pro autentickou spolupráci ministra s náměstkem nestačí. A to ani v komunikaci s lidmi uvažujícími ano=ano, ne=ne, nevím=nevím a nepodepsal jsem=nepodepsal jsem,“ uvedl pro Lidovky.cz Šedo k důvodům, které pro jeho konec na postu náměstka uvedl ministr Blatný.



Jan Blatný: Dohodli jsme se s panem náměstkem Aleksi Šedem, že dnes skončí ve funkci. Pana profesora si velmi vážím, ale bohužel se nesetkaly naše představy o fungování sekce zdravotní péče. Panu Šedovi děkuji za vše, co pro ministerstvo udělal, a přeji mu úspěchy v další práci. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) January 26, 2021

Šeda, kterému končilo funkční období jako děkanovi 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, si jako náměstka vybral loni v létě tehdejší ministr Adam Vojtěch (za ANO). Společně působili necelý měsíc, Vojtěch 21. září rezignoval a nahradil ho Roman Prymula.

Ten působil jako ministr do 23. října. Odejít musel poté, co v deníku Blesk vyšla jeho fotografie, jak vychází z restaurace na Vyšehradě, která měla být tou dobou kvůli vládním protiepidemickým opatřením zavřená.



Od té doby resort opustili tři náměstci. Po odchodu Vojtěcha odešel z úřadu také jeho politický náměstek Filip Vrubl. Blatný se na odchodu dohodl také s bývalým prezidentem České lékárnické komory Lubomírem Chudobou, který nastoupil za Prymuly. Skončit musela před týdnem kvůli svému očkování také politická náměstkyně Šteflová.



V souvislosti s očkováním rezignoval také v polovině ledna ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský. Jeho ústav dostal před koncem roku téměř tisíc dávek vakcíny, kterou tam byli kromě asi 450 zaměstnanců očkovaní také jejich příbuzní a další osoby, které nespadaly do prioritních rizikových skupin.

Naopak ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek si očkování před správní radou složenou z nominantů politických stran, většinou poslanců, obhájil. Uvedl, že chtěl chránit své okolí a vakcínu mu doporučil jeho praktický lékař kvůli „určité diagnóze“, konkrétnější ale být nechtěl.

V pondělí rezignoval také koordinátor očkování na ministerstvu zdravotnictví Zdeněk Blahuta. Bývalý ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Blahuta nastoupil v prosinci. Svůj odchod odůvodnil zdravotními důvody a nahradila ho ministerská úřednice Kateřina Baťhová,která dosud na ministerstvu působila jako ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU.

„Neřeknu vám o tom nic, jsem ale strašně rád, že je to za mnou. Z venku neodhadnete, jak to bude fungovat. Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještě, že opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu můžu říct,“ okomentoval v pondělí Blahuta svůj odchod pro server iRozhlas.cz.