Brusel znovu vyzval k proplacení voucherů klientům cestovek. Česko se ale hájí, že pravidla neporušilo

Praha Evropská komise znovu apelovala na Českou republiku, aby co nejdříve zajistila okamžité vrácení peněz klientům cestovních kanceláří, kteří za zrušené zájezdy kvůli epidemii koronaviru dostali místo hotovosti vouchery na jiné pobyty. Informoval o tom v pátek Český rozhlas - Radiožurnál s odkazem na dopis, který Brusel zaslal ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Česko podle MMR trvá na tom, že unijní pravidla na ochranu spotřebitelů neporušilo, nynější stanovisko Evropské komise studuje.

CK mohly podle nového zákona tzv. lex voucher vydávat na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna klientům místo hotovosti poukazy. Nárok na vrácení hotovosti budou mít čeští klienti, kteří poukaz k úhradě jiné cesty nevyužijí do konce srpna příštího roku. Vyplatit peníze rovnou mohou žádat lidé starší 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, samoživitelky a samoživitelé či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Peníze mohou rovnou požadovat také školy v případě školních zájezdů.



Evropská komise ale chce, aby lidé i v současné mimořádné situaci mohli dostat peníze hned a bez výjimek.

MMR se podle mluvčího Viléma Frčka s dopisem Evropské komise nyní seznamuje. Trvá ale na tom, že unijní předpisy Česko neporušilo, protože český zákon obsahuje řadu výjimek a o peníze nepřijde nikdo. Pokud klient CK poukaz nevyužije do 31. srpna příštího roku, peníze mu kancelář musí vrátit.

Evropská komise hrozila Česku kvůli vydávání poukázek klientům cestovních kanceláří i žalobou, nyní ale o tom podle Radiožurnálu neuvažuje, protože sporná praxe už skončila.

Evropské státy se snažily usnadnit situaci společnostem v cestovním ruchu zasaženým omezeními kvůli covidu tím, že místo vracení peněz mohly dočasně nabízet klientům poukazy. Směrnice EU však lidem zajišťuje právo na to, aby do dvou týdnů získali za zrušené zájezdy zpět hotovost. EK proto rozeslala v polovině května 13 státům včetně Česka vytýkací dopisy se žádostí o vysvětlení.