Petříčkovo dilema nakonec vyřeší Hamáček sám. V pondělí má Babišovi předat návrh na ministrovo odvolání

PRAHA „Jenom hlupák, jenom blbec by vstupoval do téže řeky třikrát,“ burcoval v pátek Tomáš Petříček delegáty sjezdu ČSSD, když je lákal, aby ho volili za předsedu. Sliboval, že po dalších volbách už by pod ním strana do vlády s hnutím ANO nešla. Jenže prohrál, a nedokončí proto svou vládní misi. Petříček jako ministr zahraničí skončí, potvrdil serveru Lidovky.cz znovuzvolený předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček.

Předseda a jeho poražený vyzyvatel měli nad dotyčným tématem schůzku od nedělní sedmé hodiny večerní. „Těžko mohu říkat, že hlavní chybou ČSSD je být ve vládě, a současně v té vládě sedět. To je dilema, které pan ministr zahraničí má. To je dotaz, který mu položím: jestli hodlá tomu dilematu i nadále čelit, nebo si to sám nějak vyřeší,“ řekl serveru Lidovky.cz před schůzkou Hamáček a dodal: „Pokud to dilema nevyřeší pan ministr, budu ho muset vyřešit já.“



Před ministrem zahraničí byly dvě možnosti: buď rezignuje sám, nebo Hamáček vloží do Babišových rukou návrh na jeho odvolání, a to hned v pondělí. „Pokud by k těmto změnám došlo, pak já nebudu ten, kdo by například oddaloval případné odvolání pana ministra Petříčka,“ avizoval už prezident Miloš Zeman pro Blesk, jak návrh přijme.

Podle informací serveru Lidovky.cz je to po schůzce druhá z možností: hned v pondělí navrhne Hamáček premiérovi Petříčkovo odvolání a do nominace řádného nástupce se nechá pověřit řízením sám. Bude to dočasná mise, personálie jsou už rozmyšlené.



Jak Lidovky.cz již informovaly, staronovým ministrem zahraničí se stane Lubomír Zaorálek, který tuto funkci již zastával ve vládě Bohuslava Sobotky. Osiřelý trůn na ministerstvu kultury převezme náchodský starosta Jan Birke, který má zkušenosti s pohybem v nejvyšších politických patrech či v jejich těsném okolí, býval například volebním manažerem strany. „Bude vynikající ministr kultury,“ neudržel se pro Blesk Zeman.

Zeman po Petříčkově odvolání volal, v Černínském paláci mu vadil dlouhodobě. Částečně kvůli nedohrané mocenské partii s vlivným pražským sociálním demokratem Miroslavem Pochem, který byl nominantem ČSSD na post ministra zahraničí původně, a Zeman ho jmenovat odmítl. Pocheho někdejšího asistenta z dob europoslancování přijal, ale záhy mezi nimi začala narůstat averze. Druhý díl důvodů, proč Zeman toužil po přesazení křesla šéfa diplomacie, představuje Petříčkův neskrývaný liberalismus a otevřená kritika Číny či Ruska.

Původně bylo podle informací serveru Lidovky.cz v plánu, že se rekonstrukce vlády provede po sjezdu ČSSD celá, aby to bylo při jednom. Premiér se ale neudržel a vyměnil ministra zdravotnictví o necelý týden dříve, Jan Blatný předal pandemické složky Petru Arenbergerovi ve středu. Sjezd ČSSD Petříčkův osud zpečetil. Pokud by se mu povedlo naklonit delegáty na svou stranu, byla by to jeho jediná šance a vabank, který i se svým spojencem Pochem hrál.

Hamáček vyhrál už v prvním kole, o pět hlasů převýšil povinné nadpoloviční kvórum. K Petříčkově prohře přispěla i kandidatura třetí adeptky na šéfa strany, Kateřiny Valachové, ta od něj odčerpala část delegátů. Oba, Valachová i Petříček, nabízeli východisko těm straníkům, jimž není vládnutí s ANO po chuti, chtěli by jej opustit nebo aspoň víc kritizovat. K Valachové se tak uchýlili ti, kteří to cítí poodobně, ale zároveň jim Petříček, respektive Poche, nevyhovoval.