Budeme hodní, avizují učitelé. Vysvědčení letos ztratí váhu, děti čekají lepší známky

Letošní vysvědčení bude mít menší váhu než jindy. I menší záběr. Hodnocení druhého pololetí se totiž smrskne jen do necelých šesti týdnů, které děti ve školních lavicích strávily.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) učitelům doporučil, aby výslednou známku či slovní hodnocení udělali především z únorových a deseti březnových dnů. A aby nešetřili lepšími známkami. Ničemu to prý nevadí, uchazeči o přijetí na střední školu se tímto vysvědčením v příštím roce prokazovat nebudou.



„Já říkám proč ne, co se stane? Tak tento půlrok budeme prostě hodní. Toto vysvědčení nemá žádný význam kromě toho, že babičky vnoučatům za něj koupí bonbony,“ řekl pro Lidovky.cz šéf Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ) Michal Černý.

Přestože hlavní složkou známky či ústního ohodnocení bude období před koronavirovou stopkou, distanční výuka vniveč nepřijde, jak se mnozí učitelé i rodiče obávali. Školy jedničky zadarmo nedají, vzkazují ředitelé. A uklidnit se mohou i žáci, kteří v únoru zrovna nezaperlili.

„K distanční výuce rozhodně přihlížet budeme. Učitelé i řada žáků pracují nyní velmi dobře, byla by škoda to zazdít,“ řekl webu Lidovky.cz Jan Havlíček, ředitel pražské Základní školy Janského. Pro některé je zohlednění distanční výuky velkou výhodou, protože se jim úplně nepovedlo začít nové pololetí s hezkými známkami. „Kdybych měl přihlédnout jen k tomuto, řada dětí by mohla i propadnout. Což je také nežádoucí. Musí tedy jednoznačně převažovat lidské hledisko,“ dodal Havlíček s tím, že učitelé děti znají, vědí, jak pracují, budou tedy k jejich hodnocení přistupovat individuálně.

Známka mezi? Lepší bere

Notoričtí pětkaři ale úplně vyhráno nemají. Vyhláška nezmiňuje, že nesmí nikdo s výjimkou maturantů propadnout. „Propadnout se může, ale nesmí to být na základě distanční výuky,“ poznamenal Černý, podle něhož je ministerská vyhláška v pořádku. „Nechápu útoky na ni, líbí se mi. Souhlasím s každým slovem. Je ve prospěch dítěte, směřuje k tomu, aby děti dostaly lepší hodnocení,“ dodal.

Na to se snad nyní může těšit i osmiletý Max, jedničkář, který odcházel v březnu ze školy s tím, že mu matematika vycházela přesně mezi jedničkou a dvojkou. Nyní se obává, že si to nestihne opravit. „Maxík stále neví, jak má známku vylepšit. Všechny úkoly ze školy doma plní, ale známky nedostává. Tak nemá jasno,“ svěřila se pro Lidovky.cz Maxíkova matka Ilona.

Nová ministerská vyhláška ji nyní potěšila. Doporučuje totiž učitelům, aby přihlédli k té lepší variantě. „Učitel má jednoznačně přihlédnout k lepší známce a k prvnímu pololetí,“ sdělil webu Lidovky.cz viceprezident AŘZŠ Jaroslav Jirásko. Ředitel Havlíček to sice tak jednoznačně nevidí, přesto i on naznačil, že prostor pro přimhouření oka bude. „Každý učitel u nás je natolik zkušený, že se bude snažit z dítěte na dálku získat něco, co ho skutečně přesvědčí, že si tu lepší známku zaslouží,“ zdůraznil.

Podobně se k hodnocení staví i ředitelka Základní školy Švehlova v Praze 10 Eva Čuříková. „Někdo se velmi snaží, ale je to za podpory rodičů, takže je to velmi komplikovaná situace. Budeme proto brát v potaz veškeré možné podklady, jak z prezenční výuky, historie žáka i z distanční výuky,“ řekla LN s tím, že určitě děti nedostanou horší známku, než kterou měly v minulém pololetí. „Nikdo nepropadne,“ dodala. Na vysvědčení podle ní nebude mít v žádném případě vliv, zda žák prvního stupně půjde od 25. května do školy, či zda bude dál pracovat z domova.

Tělocvik bez známky? Mohlo by to být dětem líto

Někteří učitelé napadají to, že klasifikovat se musí například výtvarná, hudební či tělesná výchova. „Hodně mě zamrzelo, že se musí hodnotit i výchovné předměty, přitom na začátku bylo řečeno, že jsou to neprofilové předměty a školy na ně nemusejí brát zřetel,“ uvedl Jirásko. Naopak jeho kolega z AŘZŠ Černý tento bod vítá. „Podle stávající legislativy nemůžete nehodnotit předmět, ke kterému máte podklady. Samozřejmě by se to dalo legislativně ošetřit, ale bylo by to komplikované a o paragraf zase navíc. Na spoustě škol učitelé výchov nyní pracují na dálku a děti to nějakým způsobem plní. Kdyby se to nehodnotilo, bylo by jim to možná i líto, zklamalo by je to,“ podotkl a zaspekuloval, že ve spoustě škol se stejně výchovy hodnotí většinou jedničkou. „Jen zlobivému Pepíčkovi dáme dvojku, protože nenosí vodovky,“ zažertoval.

„V této mimořádné situaci, i kdybychom to měli udělat tímto způsobem, nám to proboha žíly neutrhne. Napsat dvacet jedniček není žádná práce. Přece si nikdo nemůže myslet, že někdo nasází dětem teď čtyřku z výtvarky,“ uzavřel prezident AŘZŠ.