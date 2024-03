Exstarosta neoprávněně dostával peníze za lanovku. Vrátit musel přes milion

Podle informací iDNES.cz exstarosta horského města Alan Tomášek zhruba 8 let neoprávněně pobíral tantiémy, které vynesla Lanová dráha Sněžka. Jejím jediným vlastníkem je město Pec pod Sněžkou.

Tomášek stál v čele horského střediska posledních 20 let a ještě loni v létě byl také předsedou představenstva zmíněné městské firmy. Například v roce 2022 lanovka vydělala 33 milionů korun.

Právník vyzval k vrácení peněz

Jenže s novým vedením města přišlo také zemětřesení v dozorčí radě lanovky. Kontrola nového managementu ukázala několik nesrovnalostí.

„V průběhu měsíce srpna roku 2023 jsme v dozorčí radě projednávali nové smlouvy pro členy představenstva i dozorčí rady společnosti, a při té příležitosti jsme zjistili, že bývalý předseda představenstva a současně uvolněný starosta Pece pod Sněžkou, Alan Tomášek, neoprávněně pobíral tantiémy v letech 2014 až 2022 v celkové částce 1 578 376 korun,“ stojí v oznámení, které putovalo na státní zastupitelství v Trutnově a redakce iDNES.cz jej má k dispozici.

V něm se dále mimo jiné píše, že Tomášek na tantiémy neměl nárok, a to podle znění platného zákona o střetu zájmu. „Právní zástupce společnosti pana Tomáška vyzval k vrácení neoprávněně vyplacených prostředků dopisem ze dne 20. listopadu 2023,“ píše se dále v oznámení.

Podle informací iDNES.cz však exstarosta první výzvu na vrácení peněz odmítl a jeho právník reagoval až na druhou. „Řekl, že na to (tantiémy pozn. red.) má nárok,“ uvedl pro iDNES.cz zdroj obeznámený s případem.

Lanovka na Sněžku. (8. 3. 2024)

Odborný asistent katedry trestního práva z právnické fakulty UK Martin Richter redakci vysvětlil, že právo na podíl na zisku společnosti, jejímž společníkem je obec, nemůže uvolněnému starostovi zásadně vzniknout.

„Jakkoli se praxe setkává s různými pokusy interpretace příslušného zákazu, tak tomu v principu brání zákon o střetu zájmů, konkrétně jeho § 5 odst. 2,“ upřesnil do detailu Richter.

Současně zdůraznil, že uvolněnému starostovi to zakazuje zákon. „Zákonodárce to odůvodnil tím, že se tak snaží zabránit porušování nebo obcházení zákona, jehož účelem je předcházet střetu zájmů veřejných funkcionářů,“ konstatoval. Pokud by však starosta byl neuvolněný, situace by byla jiná. Pak by totiž vzniku nároku na odměnu zákon o střetu zájmů nebránil.

Exstarosta: Smlouvy chystali právníci, vše jsem vrátil

Bývalý starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek redakci iDNES.cz řekl, že předsedou představenstva lanovky se stal v roce 2011 a tehdy takový zákon ještě neplatil. „Zakazoval pobírání odměny, ale ne tantiémy. Smlouvu mi nachystali právníci, kteří odměnu vyloučili, což jsem respektoval,“ vysvětluje situaci.

V roce 2017 se ale zákon změnil a novela vyloučila pro uvolněné zastupitele i pobírání tantiém. „Bohužel tato skutečnost nikým nebyla zohledněna a v tu chvíli nastal problém. Společnost mi tantiému přesto vyplácela, což nerozporuji. Když jsem se o tom dozvěděl, tak jsem to s právníkem prošel, abych se vyhnul jakýmkoliv sporům a poškozování dobrého jména či dohadování. Tantiému jsem proto za cele období vrátil, a to i za období, kdy zákon tantiému nezakazoval,“ pokračoval exstarosta

Tomášek podle svých slov pobírat tantiémy zhruba 8 let. V číslech to odhadl na asi 10 tisíc korun měsíčně po celé funkční období.

„Byla to odměna za dobré výsledky, kterou jsem pobíral v dobré víře, že mi náleží. Nicméně chyba je opravdu asi na mé straně, měl jsem na to reagovat. Zdůraznil bych ještě jednu věc, tantiému si nevyplácí funkcionář sám. Je mu přidělena na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku společnosti, následně představenstvo navrhne rozdělení tantiémy mezi řídící orgány společnosti a dozorčí rada je schválí. Tohle se bohužel dělo, aniž by si to někdo ze zúčastněných uvědomil,“ doplnil.

Současně také zdůraznil, že se na nikoho nehodlá vymlouvat či svalovat vinu, „Nechci říkat, že právníci měli být důslednější. Chybu jsem mohl napravit jedinou věcí, tedy tantiému vrátit a nedohadovat se s městem, kterého si vážím,“ podotkl s tím, že tantiémy vrátil zhruba před dvěma týdny.

Redakce iDNES.cz oslovila i starostku Pece pod Sněžkou a současně předsedkyni představenstva Lanové dráhy Sněžka Ilonu Karlíkovou, ta však příliš věc komentovat nechtěla.

„Neoprávněně vyplacené odměny společnost Lanová dráha Sněžka vyřešila. Vzhledem k dotazům občanů společnost považuje za správné o dané záležitosti a jejím vyřešení informovat shrnující zprávou v Peckém zpravodaji. Zpráva vyjde v nejbližších dnech,“ uvedla pro iDNES.cz starostka.