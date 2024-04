Zima se vrátila v plné síle. Do víkendu na horách nasněží až 30 centimetrů

Na počátku minulého týdne v Krkonoších padaly teplotní rekordy. Například pro den 8. dubna na hřebenové Labské boudě naměřili rekordních 15,3 stupně Celsia. V Peci pod Sněžkou bylo v ten den rekordních 21,3 stupně. Ve středu ráno bylo v Peci pod Sněžkou minus 0,7 stupně.

Sníh v noci pokryl i svahy nad Pecí pod Sněžkou, Špindlerovým Mlýnem nebo horní partie Černé hory u Janských Lázní. Na Sněžce ráno vál vítr o rychlosti přes 50 kilometrů v hodině. Kvůli tomu byla pocitová teplota na Sněžce kolem minus 14 stupňů, vyplývá z dat měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky. Na hřebenech byla ráno silná mlha.

Přes den meteorologové na horách čekají sněhové přeháňky. K večeru by mělo srážek i oblačnosti ubývat. Teploty by se měly přes den v Krkonoších pohybovat od jednoho do čtyř stupňů.

Meteorologové z ČHMÚ ale varují, že tím zima nekončí. Vyhlásili nízký stupeň nebezpečí kvůli očekávanému mrazu, který může v noci na čtvrtek poškodit vegetaci, zejména kvetoucí ovocné stromy nebo již vzešlou zeleninu.

Meterologové doporučují zakrýt zeleninu a nízké rostliny světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů. V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik i orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce), nebo dýmování či zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI ❄️Do sobotní půlnoci by mělo (zejména během srážkové epizody v pátek) napadnout na hřebenech nejvyšších hor i několik desítek cm nového sněhu. Nejvíce patrně na Šumavě a v Krkonoších - možná i kolem 30 cm. V sobotu navíc bude během dne sněžit i dál.



V Krkonoších je nyní mezisezona a lanovky ani jiné atrakce nejsou ve všední dny v provozu. Například lanovka na Sněžku má od 18. března do 26. dubna pravidelnou jarní odstávku kvůli údržbě a jezdí jen o víkendech.