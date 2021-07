Červený kříž dá na jižní Moravě lidem s demoličním výměrem 250 tisíc korun, pomoc obdrží i zasažená obec na Lounsku

Brno Lidé s demoličním výměrem na dům v tornádem zasažené části jižní Moravy mohou od Českého červeného kříže (ČČK) získat 250 000 korun. Na projekt nazvaný Obnova bydlení jde 50 milionů korun. Další dva miliony korun organizace uvolnila na stavební materiál pro obec Stebno na Lounsku, přes kterou se koncem června přehnala vichřice s kroupami.

„Cílem tohoto projektu je pomoci všem těm, kteří při tornádu ztratili původní možnost bydlení, jejich dům byl zničen zcela nebo zásadně, musí být demolován a byl či bude vydán takzvaný demoliční výměr,“ uvedl ČČK. K žádosti o příspěvek lidé potřebují demoliční výměr, případně potvrzení od obce. Čtvrt milionu korun mohou čerpat buď v hotovosti nebo jako poukázku na stavební materiál u prodejce v Hodoníně a Břeclavi.



Informace k projektu Obnova bydlení má ČCK na webu. Celkem 52 milionů korun organizace uvolnila ze svého fondu humanity, kam směřovaly příspěvky z veřejné sbírky na lidi zasažené 24. června bouřkami s tornádem. Sbírkový účet 333999/2700 má variabilní symbol 2101. „Další fáze pomoci budou následovat. Připravujeme například prázdninový pobyt pro děti ze zasažené oblasti,“ oznámil ČČK.



Lidé z postižené oblasti mohou na rekonstrukci nebo pořízení nového obydlí získat peníze také od státu. Jde o dotaci až dva miliony korun a až třímilionový úvěr s jednoprocentním úrokem. Žádosti o peníze z programu Živel v obcích zasažených tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku přijímá mobilní tým úředníků Státního fondu podpory investic (SFPI) od pátku do úterka.

Na účty lidí zasažených tornádem by měla do konce týdne dorazit i první vlna finanční pomoci od Diecézní charity Brno, která také pořádá finanční sbírku. Rozděluje zatím částky od 50 000 do 200 000 korun, výjimečně i 300 000 korun podle míry poškození obydlí a sociální situace domácností.

Organizace Člověk v tísni odhaduje, že tornádo silně zasáhlo asi 1600 domácností na Břeclavsku a Hodonínsku. Statici zatím určili k demolici více než 180 domů. Oblastí prošlo podle meteorologů tornádo druhé nejsilnější kategorie s rychlostí větru až přes 300 kilometrů v hodině.