Napřed přijde šok, pak uvědomění, říká psycholog hasičů. Někteří postižení tornádem se už nikdy nechtějí vrátit

Tornádo, které se prohnalo jižní Moravou, nezanechalo za sebou jen škody materiální, ale i psychické. Přímo v místě pomáhal lidem vypořádat se s tragédií psycholog pražských hasičů Jan Remeš. Někteří okamžitě odjeli a už se nikdy nechtějí vrátit, vypráví v rozhovoru. Každý podle něj prožívá krizi jinak.

Lidovky.cz: Od pondělí do středy jste působil v zasažených Hruškách jako psycholog z řad hasičů. Jaká tam je atmosféra?

To se velmi těžko popisuje, dá se to vnímat z různých směrů. V okamžiku, kdy tam člověk přijede, tak vidí, jak se obec hemží lidmi. Jde o záchranné složky, armádu, dobrovolníky a samotné zasažené. Všichni v obrovském tempu makají, aby to tam dali co nejrychleji do pořádku. Člověk má pocit, že to všechno zvládají, že všichni jedou na stejné vlně a věří, že si s tragédií poradí. Taková je atmosféra na první pohled.