Češi odřekli návštěvu bavorského premiéra Markuse Södera. Do Prahy zavítá až příští rok

Praha/Berlín Česká strana odřekla návštěvu bavorského premiéra Markuse Södera v Praze plánovanou na 18. prosince. Söder, který do české metropole ve funkci ještě nezavítal, se během ní měl setkat s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Německé velvyslanectví v ČR hovoří o termínových důvodech, úřad české vlády ČTK potvrdil, že důvodem jsou jiné pracovní závazky premiéra Babiše.

Setkání obou politiků v Praze by se podle ambasády mohlo uskutečnit začátkem příštího roku.

„Bylo to odřeknuté zdejší stranou z termínových důvodů,“ potvrdil v úterý ČTK šéf tiskového odboru německého velvyslanectví Holger Ruthe. Zrušení z české strany přišlo jen nedlouho před chystanou návštěvou. Podobné cesty se přitom připravují měsíce dopředu. „Dá se teď spekulovat o tom, co je ještě 18. prosince vnitropoliticky na programu,“ podotkl Ruthe.

„Návštěva byla odložena vzhledem k jiným pracovním závazkům předsedy vlády. Nový termín hledáme,“ informoval ČTK mluvčí vlády Vladimír Vořechovský. Setkání je podle něj posunuto na příští rok.

V původně plánovaný termín setkání bude zasedat Sněmovna, což ale běžně důvodem pro rušení takových návštěv nebývá. „Zatím není žádný nový termín, nemyslím ale, že by to moc dlouho trvalo,“ řekl v úterý také Ruthe, který je přesvědčen o tom, že by se návštěva mohla uskutečnit začátkem příštího roku. Žádná konkrétní domluva ale ještě není.

Návštěva dvaapadesátiletého německého politika, o němž se mluví i jako o možném kandidátovi na kancléře za konzervativní unii CDU/CSU, byla vnímána jako další potvrzení zlepšujících se vztahů mezi Prahou a Mnichovem, které zejména pro Česko patří ke klíčovým.

Po desetiletí přitom obě sousední země rozděloval názor na poválečné dějiny a odsun sudetských Němců z Československa, z nichž se velká část usadila právě v Bavorsku. K postupnému zlepšení vztahů přispěly smířlivé kroky obou stran. Zatímco sudetští Němci se vzdali majetkových nároků, česká strana opakovaně vyjádřila lítost za příkoří způsobená Němcům při odsunu po druhé světové válce.

Na politické úrovni hrála zásadní roli návštěva Prahy Söderovým předchůdcem Horstem Seehoferem, který v roce 2010 českou metropoli navštívil jako první bavorský premiér po několika desetiletích. „Po čtyřiceti letech jsme ukončili napětí mezi Bavorskem a Českem. Za těch čtyřicet let nebyl žádný český premiér v Bavorsku ani bavorský v Praze,“ vzpomínal loni Seehofer, který právě zlepšení vzájemných vztahů považuje za jeden ze svých největších politických úspěchů.