Chcete si ponechat některou z rušených poboček pošty? Kompletně celý provoz zaplaťte z vlastní kapsy. To je jedno z řešení, jež Česká pošta nabízí starostům, kteří chtějí ve svých obcích a městech více poboček, než pošta zamýšlí.

V polovině letošního roku státní podnik zruší 300 poboček z úsporných důvodů, aby se vyhnul insolvenci.

Partner Plus musí mít otevřeno denně

„Místo 300 zrušených poboček je tedy možné udělat poštu Partner Plus, ale všechny náklady půjdou za obcí. O programu teď jednáme, tedy že bychom ho nějakým způsobem modifikovali. Nebylo by to ale jako v původním modelu Partner, kde obcím a živnostníkům přispíváme. To není možné,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík.