Češi jsou proti zákazu držení zbraní, chtějí přísnější pravidla, ukázal průzkum

Názor, že by měla být zpřísněna legislativa upravující držení zbraní, podle aktuálního výzkumu STEM zastává tento názor 54 % Čechů.

Data byla sbírána analytickým ústavem STEM v průběhu ledna, kdy Poslanecká sněmovna projednávala novelu zákona o zbraních. 52 % dotázaných se domnívalo, že dojde jen k drobným a nepříliš důležitým úpravám pravidel, a 27 % bylo toho mínění, že se nezmění nic.

„Důležité je však rozlišovat, co si lidé pod výrazným zpřísněním představují. Nejde o úplný zákaz držení zbraní, protože proti němu se vyslovilo 70 % dotázaných. Naopak bezmála 81 % veřejnosti by podpořilo častější lékařské prohlídky pro držitele zbraní, a to včetně povinných psychotestů,“ upřesnil analytik STEM Jiří Táborský.

Dále doplnil, že 72 % dotázaných by souhlasilo s omezením počtu zbraní, které může jeden člověk vlastnit, 64 % by souhlasilo s omezením počtu kusů munice pro soukromé účely a 58 % by podpořilo omezení druhů zbraní, které smí jedinec mít, např. povolené by byly jen pistole a lovecké zbraně pro myslivce, ostatní zbraně by byly zakázané.

Podpořili byste zákaz držení většího počtu střelných zbraní? Ano 26 Ne 191

Česká veřejnost je ve vztahu ke zbraním velmi obezřetná napříč sociodemografickými skupinami. Výrazné zpřísnění podmínek pro držení zbraně podporuje 54 % dotázaných a dalších 24 % za preferovanou možnost označilo „o něco zpřísnit“. Největší rozdíly v názoru na tuto otázku panují mezi různými věkovými skupinami.

Největší odpůrci držení zbraní jsou ve věkové kategorii 60+ let, kde je 66 % dotázaných pro výrazné zpřísnění a dalších 16 % pro menší zpřísnění. Naopak nejliberálnější v této otázce je věková skupina 18-29 let, kde je pro výrazné zpřísnění 38 % a pro menší zpřísnění 33 %. Výrazné rozdíly lze rovněž vysledovat při dělení respondentů dle pohlaví, protože zatímco pro výrazné zpřísnění je 62 % žen, u mužů jde o 45 %.

Prakticky nikdo z Čechů bez ohledu na věk, pohlaví či politické přesvědčení si nepřeje výrazné uvolnění zbraňové legislativy. V celé populaci jsou pro uvolnění pouze 4 %.

Nezakazovat ani neuvolňovat

Nízkou podporu mají oba extrémní přístupy, tj. absolutní zákaz držení zbraní pro soukromé účely i radikální uvolnění, aby měl každý svou zbraň a mohl se bránit. Pro absolutní zákaz se vyslovilo necelých 18 % dotázaných, přičemž jen necelých 8 % dotázaných uvedlo, že by bylo určitě pro, a jedenáct procent spíše pro.

Byli byste pro přísnější evidenci držitelů střelných zbraní? Ano 18 Ne 90

Podobně dopadl i opačný přístup, neboť pro možnost výrazného uvolnění trhu se zbraněmi, aby měl každý svou a mohl se bránit, se souhlasně vyjádřilo necelých 18 % dotázaných, přičemž jen necelých 8 % dotázaných uvedlo, že by bylo určitě pro a deset procent spíše pro. Prakticky stejný je také podíl odpůrců, neboť proti oběma těmto opatřením se vyslovilo cca 70 % dotázaných.

Liší se pouze podíl těch, kteří bylo určitě proti a spíše proti. Zatímco určitě proti výraznému uvolnění bylo 48 % dotázaných, u striktního zákazu se určitě proti vyslovilo 40 %.

Posledním tématem, které STEM zjišťoval v souvislosti se zbraněmi, byl podíl lidí, kteří vlastní zbraň či o tom uvažují. Ukázalo se, že 78 % dotázaných uvedlo, že zbraň nemají a o jejím pořízení neuvažují. O pořízení další zbraně naopak uvažují jen 2 % dotázaných.