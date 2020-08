Česko zvažuje, že na nákup vakcíny na covid-19 dá až 2,1 miliardy korun. Vakcína by byla dostupná už na konci roku

Praha Česko by se mohlo připojit k iniciativě Evropské komise (EK) na nákup vakcíny proti covidu-19, investovat by mělo letos a v příštím roce až 2,1 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projednala vláda. Česko by se muselo zavázat, že odebere předem stanovené množství vakcíny od jednotlivých výrobců, uvažuje se o šesti. Podle odhadů by mohla být vakcína dostupná už na konci letošního roku.

Iniciativa počítá s tím, že všechny členské země by v první fázi měly dostat vakcínu pro tři procenta populace, následně pak pro 20 procent. Nejdříve by měli být očkovaní zdravotníci, pak starší obyvatelstvo s více nemocemi. „Pokud budou státy požadovat více, bude tato potřeba uspokojena až v momentě, kdy ostatní státy budou mít pokryto 20 procent populace,“ uvádí dokument.

Část nákladů může být nutné podle smlouvy uhradit i v případě, že nakonec nebude vývoj očkovací látky dokončen. Odhadovaná cena za jednu dávku je 10 až 11 amerických dolarů (asi 220 až 242 korun). Patnáct procent z celkové částky by mělo být zaplaceno už během letošního podzimu. Zbytek se doplatí, až bude očkování k dispozici. Podle odhadů uvedených v materiálu, který předložilo ministerstvo zdravotnictví, by bylo v první vlně očkováno asi 3,5 milionu lidí. Zdravotníků je zhruba 200 000, starších 65 let dva miliony a dalších 1,3 milionu lidí mladších, ale v riziku kvůli chronickým nemocem. U některých vakcín se imunita vytvoří až po dvou dávkách, bude jich tedy třeba asi sedm milionů. Náklady se mohou pohybovat od 500 milionů po pět miliard korun. Česko se formálně k této iniciativě EU připojilo v červnu. Budoucí mechanismus počítá s tím, že její výbor vyjedná smlouvy s jednotlivými výrobci smlouvy. Každá země pak bude mít pět dní na to, aby poslala počet dávek, které od něj bude vyžadovat, případně se ke smlouvě nepřipojila. Objednané dávky pak bude povinnost odebrat. O uzavírání jednotlivých dílčích smluv s výrobci vakcín bude podle materiálu rozhodovat za českou stranu ministr zdravotnictví. Materiál také předjímá, že smlouvy s výrobci budou uzavírané průběžně a nebude tak možné nabídky porovnávat mezi sebou. „Rozhodnutí, zda objednat požadované množství od jednoho výrobce nebo dodávky rozdělit mezi více, je politické rozhodnutí každého státu,“ píše se v materiálu. Zatím EK jedná se šesti výrobci, firmami Astra Zeneca, Sanofi, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfeizer, CureVac a Moderna. Vzhledem k velmi rychlému vývoji vakcín a jeho vysoké finanční náročnosti bude muset podle materiálu Česko velmi pravděpodobně přijmout odpovědnost za případnou újmu způsobenou očkováním jako podmínku včasného dodání očkovací látky. Ministerstvo bude muset zajistit distribuci vakcíny, tedy vybrat distributora a uhradit jeho služby. Podle výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka je pravděpodobné, že vakcínu uhradí přímo stát a nebude přenášet náklady na občany ani na zdravotní pojišťovny. Podle průzkumů veřejného mínění se chce nechat očkovat proti covidu-19 asi 60 procent Čechů. Zatím není jasné, jestli budou očkovat praktičtí lékaři nebo třeba očkovací centra.