Cesta Pekarové Adamové na Tchaj-wan: kabinet už nejde do risku, Vystrčil prolomil ledy, míní diplomat

Cesta by se měla podle Pekarové Adamové uskutečnit koncem března a sněmovní delegaci by měli opět doprovázet čeští podnikatelé. „Mají o cestu obrovský zájem. Snažíme se, aby fungovala dobře už dlouho navázaná spolupráce, kterou započal zejména předseda Senátu Miloš Vystrčil,“ zdůraznila s tím, že návštěva poslanců by měla vyjádřit jasnou podporu Tchaj-wanu. „V rovině diplomatických vztahů je to významné i z hlediska geopolitiky, protože Tchaj-wan je v permanentním a narůstajícím ohrožení ze strany Číny,“ poznamenala šéfka dolní komory.