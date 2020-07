Cestování halí chaos a otazníky, nakažených covidem přibývá. Česko zvažuje zpřísnění pravidel pro Bulhary

Praha Nejistota dovoleným vládne. Zejména těm zahraničním. Rostoucí čísla nově nakažených covidem-19 mění den co den barvy cestovatelských semaforů po celé Evropě. Nekoordinovaně a zmatečně. Česko uvažuje o zpřísnění pravidel pro Bulhary, Řekové se rozhodli je zpřísnit pro všechny.

Dosud v Česku zelené Bulharsko, letošní tahoun cestovních kanceláří, může brzy přebliknout na žlutou. Podobně jako před pár dny v Rakousku. Vývoj bulharských čísel, která zaznamenávají rostoucí tendenci, Česko bedlivě sleduje. A poslední údaje nejsou povzbudivé. Cifra ve čtvrtek dokonce přeskočila tři sta případů za den.

„Data v Bulharsku se horší. Víme, že některé státy vyřadily Bulharsko ze svých seznamů bezpečných zemí. U nás zatím na seznamu zůstává,“ řekl serveru Lidovky.cz ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který spolu s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví data z oblíbené prázdninové destinace vyhodnocuje.



Pokud by Česko změnilo Bulharsku jen barvu na žlutou, neznamená to automaticky konec dovolených v zemi. Češi můžou do země vycestovat bez omezení, stejně jako do „zeleného státu“. Povinný negativní text či karanténa by čekal jen na Bulhary toužící po českých toulkách.

Jiná situace by ovšem nastala v případě, že by Česko okopírovalo rakouský model. Tamní vláda vydala varování pro své občany před cestami do Bulharska, plus do Rumunska a Moldavska. Lidé, kteří se při návratu z těchto zemí neprokážou negativním testem na koronavirus, budou muset do dvoutýdenní karantény, oznámil kancléř Sebastian Kurz. O jaké variantě ČR případně uvažuje, zatím není jasné.

V každém případě už v pátek Češi na červený seznam zařadili dvě neunijní evropské země – Srbsko a Černou Horu.

Zmatek, jenž na celoevropském poli ohledně cestování začíná panovat, nevyvrátil ani šéf české diplomacie, který volá po větší evropské spolupráci. „Potřebujeme dále posilovat evropskou koordinaci s ohledem na cestování. Nechceme se v Evropě překvapovat, proto bychom potřebovali společný přístup všech členských zemí,“ řekl Petříček.

S tímto přáním určitě neladí páteční rozhodnutí Řeků, kteří budou od úterý po všech cestovatelích bez rozdílu při přechodu pozemní hranice požadovat negativní test na covid-19. Cestující z letadel a lodí budou kontrolovat jen namátkově.

Příkladem zmatečného jednání je i slovinské přeřazení Česka do žluté kategorie minulý pátek, aby Lublaň následně vrátila, po víkendovém diplomatickém maratonu, v pondělí Česko do zelené – s výjimkou Moravskoslezského kraje. Žlutá nicméně nadále Čechům svítí od Lotyšska, Estonska a Kypru.

Změnu svých cestovatelských omezení se sousedními státy chystá i Maďarsko. Pod lupu si bere čísla ze Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Srbska a Rakouska, kde se počet případů v posledních dvou týdnech zvyšuje. Zpřísnění zatím bez detailů připustila i Bratislava.

Naopak zelenou v pátek oznámilo s platností od 15. července pro více než dvacítku evropských zemí včetně Česka Norsko, které doposud požadovalo karanténu. Pro Bulhary ji však ponechává.

Roušky s sebou

I přes mnohde blikající zelenou je nutné zachovat cestovatelskou obezřetnost, připomíná Černínský palác. V některých zemích kvůli lokálním ohniskům opětovně platí pravidlo nošení roušek, například v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy, která hraničí s jihem Čech. Lidé si musejí zakrývat nos a ústa v obchodech, restauracích a dalších vnitřních provozovnách.

S rouškou je zapotřebí počítat i v Čechy hojně navštěvovaném Chorvatsku, kde ji vyžadují zejména v dopravě. Do kufru ji musí přibalit i turisté v Řecku a Itálii.

Česká pravidla se řídí semaforem, kdy hodnotí státy podle rizika nákazy. Pouze u zemí s vysokým rizikem musejí Češi při návratu dokládat negativní test nebo jít do 14denní karantény. V kategorii vysoce rizikových států zůstává ze zemí EU pouze Švédsko.