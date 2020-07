Nechtěný suvenýr. První Češi si přivezli covid z letní dovolené, strašákem je zavlečení silné mutace viru

Praha Letní sezona se teprve rozjíždí, většina Čechů, kteří se letos chystají do ciziny, ještě ani nezahájila nákup opalovacích krémů, a v hygienických statistikách už se objevují nechtěné suvenýry. „Již jsme zaregistrovali první případy nákazy u osob, které se vrátily z dovolené,“ sdělila serveru Lidovky.cz Gabriela Štěpanyová, mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Nic bližšího neupřesnila a reporty jednotlivých hygienických stanic kvůli ochraně osobních údajů nezacházejí do detailů. Nespecifikují, pokud nedojde k založení ohniska, odkud se nákaza vzala a kde přesně se odehrává. Přiblížení končí na úrovni okresů.



Dovozem z ciziny to tady celé v březnu začalo, proto se epidemiologové dovolených obávají. Původním epicentrem byla Itálie: tamní vzestup nákazy se potkal s našimi jarními prázdninami. Covid tehdy nikoho moc neděsil, většině rodin se nechtělo rušit plánovanou akci, na niž dlouho spořily.



Oproti jaru se letní poptávka po destinacích proměnila, žebříčku podle cestovních kanceláří vévodí Chorvatsko, Řecko a Bulharsko, tam si kupuje zájezd nejvíc Čechů. Řada lidí vyráží k moři či do hor po vlastní ose, ti se oficiálnímu přehledu vyhýbají, takže jejich počty nelze ani tušit. Organizovaně a s pomocí delegáta opustily republiku už tisíce Čechů.

Turistické obrátky jsou podstatně pomalejší než za běžných let, mimo evropské země se zatím vůbec nedá jezdit, hotelové kapacity jsou omezené a část lidí se jednoduše vycestování obává: ven se odhodlala zhruba třetina z tradičního objemu zákazníků. Ale z pohledu založení ohnisek stačí jeden turnus posbíraný napříč zemí.

Po sklapnutí tvrdé karantény, kdy se zavřely české hranice, dovoz rozličných zahraničních mutací viru na čas oslábl. Nevyhasl nikdy, protože se velmi záhy vyrojily různé výjimky ze zákazu překročení pomezní čáry. Pro pendlery, blízké rodinné příslušníky, pro diplomatické pracovníky, později i pro studenty nebo byznysové cesty.

Třeba na jihu Čech minulý týden zachytili dovoz viru z pracovní cesty do Kazachstánu. Plnokrevná letní sezona ale zakládá na čilejší ruch.

Cizokrajné mutace

Vědecké poznatky ze světa naznačují, že různé mutace koronaviru nemají stejnou sílu. Většina jeho pokusů skončí ve zdi nebo je slabá, ale jelikož mutuje mimořádně rychle, občas se mu povede vyvést agresivní kmen.



Tomu se třeba mimo jiné přičítá, že v Itálii nebo New Yorku měla pandemie mnohem horší průběh než jinde. V zavlečení silné mutace spočívá hlavní cestovatelské riziko.

Celorepublikovým pohledem má Česko epidemii pod kontrolou, v mnoha regionech už týdny neviděli pozitivní test; problematická jsou lokální ohniska. Stále jsou tři – kolem dolů OKD na severu Moravy, na Kutnohorsku, kde se prstenec vine okolo Církvice, a ve Větrném Jeníkově na Vysočině.

Z karantény bez testu

Jeníkovská nálož vyhnala úponek do jihlavského okresu, mezi devíti novými nakaženými jsou i tři zdravotní sestry, pročež se pro jistotu expresně otestují desítky jejich klientů. „Souvisí to s Jeníkovem, ale nejsou to lidé přímo z něj. Odkud jsou, uvádět nelze,“ řekl Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygieny na Vysočině.

Zdravotnice pracují v odlehčovací službě a domově pro seniory, jedna z jejich klientek byla na vyšetření v jihlavské nemocnici, takže tam všude jsou raději až do odvolání zakázané návštěvy.

Mimochodem ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) mezi infikovanými není – i druhý test mu vyšel jako negativní. Zaorálek byl v Jeníkově nedávno na setkání s občany, pobyl s nimi v knihovně a pak i místní restauraci, přičemž jeníkovský „pacient nula“ byl celou dobu u toho. Zaorálkovi tím končí karanténa.

Pro ukončení domácí izolace platí nová pravidla, je tomu tak od středy, ale ministerstvo zdravotnictví o úpravě informovalo až v pátek. Zatím se karanténa směla ukončit jen negativním testem, ale nově to jde i bez toho, jestliže dva týdny uběhly zcela bez příznaků nebo projevy nemoci ustupují a nejméně čtyři dny už nejsou znatelné.

Změna vychází podle resortu z toho, že virus na sliznici většiny pacientů hyne po osmi až deseti dnech. Testy pořád vycházejí pozitivní, ale detekují leda mrtvý, nenakažlivý vir.