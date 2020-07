Vir si podle Vojtěcha turisté předávají u moře mezi sebou. V červenci si covid přivezlo zatím 16 Čechů

Praha Léto je v plném proudu a Češi vyrážejí po dlouhé koronavirové stopce na vysněnou dovolenou. Díky tomu ale přibývá případů, kdy si lidé přivážejí z letních radovánek nechtěný suvenýr v podobě koronaviru. Turisté přitom nemoc nemusí chytit od tamních obyvatel, ale mezi sebou.

„Je potřeba si uvědomit, že Češi se v zemi nemuseli nakazit, protože je riziková z hlediska epidemiologické situace, ale proto, že tam jezdí i turisté z jiných států,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Krajané by si na dovolené měli dát pozor hlavně na to, s kým popíjejí drink na baru či tančí na parketu. „Měli by se vyhýbat místům, kde je vyšší koncentrace osob, zejména hromadným akcím ve vnitřních prostorách, jako jsou kluby a podobně. Tam se nachází velké množství turistů z různých zemí a to je riziko,“ pokračoval Vojtěch.

Nákaza covidem dovezená Čechy z jiných zemí (v období od 1. do 10. července) Slovensko 3 Chorvatsko 2 Švédsko 2 USA 2 Španělsko 1 Velká Británie 1 Maďarsko 1 Peru 1 Portugalsko 1 Srbsko 1 Rusko 1 Zdroj: ministerstvo zdravotnictví



Že cestovatelé dovážejí nákazu do svých oblíbených dovolenkových destinací, potvrzuje i Jakub Karfík, český velvyslanec v Řecku. „Podíl importu je poměrně vysoký. Na začátku července představoval zhruba jednu třetinu, čísla posledních dní už překračují dvě třetiny. Takže většina detekovaných a diagnostikovaných případů prostřednictvím testů je u turistů nebo u lidí, kteří přijíždějí ze zahraničí třeba za prací,“ řekl serveru Lidovky.cz velvyslanec o situaci v Řecku.

Nejde pouze o turisty

Počet Čechů, kteří se v červenci nakazili v zahraničí, je ale podle Vojtěcha mizivý.

Ministerstvo zdravotnictví celkově eviduje šestnáct případů nákazy importované českými občany z jiných zemí, třeba ze Slovenska, Chorvatska, Švédska či Španělska.

„V tomto směru zatím nejde o žádné statisticky významné číslo, jež by ovlivnilo epidemickou situaci v České republice,“ uklidňoval Vojtěch. Ve většině případů přitom nešlo o české turisty, ale o jednotlivce, kteří do země cestovali za prací či studiem.

S létem ale může turistů přibývat, inkubace viru je navíc čtrnáct dní a prázdniny teprve začaly.