Jak se připravit na druhou vlnu pandemie? Program Zdravá myšlenka by mohl pomoci

Pandemie koronaviru ukázala sílu a důležitost nových technologií. Jde vůbec zajistit lepší připravenost na druhou vlnu koronavirové krize? Za cíl si to nyní klade Moravskoslezský kraj, který ve spolupráci s Impact Hubem spouští akcelerační program Zdravá myšlenka. Ten má podpořit projekty, talentované lidi a inovativní nápady, které jsou využitelné především v době epidemií.

Lidovky.cz: Mohla být Česká republika lépe připravena na koronavirovou epidemii?

Zpětná hodnocení událostí a jejich řešení bývají vždy zkreslená, ovlivněná zkušeností, kterou jsme dříve neměli. Ale ze své praxe humanitární pracovnice vím, že můžete být připraveni sebelíp, mít plán A, B i C, ale vždy vás něco překvapí. Proměnných v době krize je nespočetné množství, okolnosti a informace se mění z minuty na minutu a připravenost spočívá v tom, být si této komplexnosti a proměnlivosti vědom a zachovat chladnou hlavu. Jestli se nám to podařilo? Některým lépe, některým hůř, přesně jako v kterékoli jiné krizi.

Lidovky.cz: Jak nahlížíte na názory týkající se druhé vlny epidemie?

Z mého pohledu není ani tak důležité, jestli druhá vlna už probíhá, probíhat bude nebo vůbec nenastane. Epidemie a katastrofy nás jako lidstvo provází od nepaměti a na tom se nic nezmění. To, co se mění a měnit musí, jsou kapacity pro řešení takových situací. Navyšování kompetencí, budování stabilních systémů a snižování zranitelnosti lidí jsou v tomto ohledu jedinou možnou cestou.

Lidovky.cz: V souvislosti s již zmiňovanou druhou vlnou epidemie – může nám s jejím řešením případně pomoci právě program Zdravá myšlenka?

Zdravá myšlenka 2020 vznikla přesně za tímto účelem. V souvislosti s pandemií byl Moravskoslezský kraj postaven před řadu nových výzev. Krátkodobá řešení zaštiťující vitální funkce společnosti, musí být v takových situacích následována systematickými a dlouhodobými změnami. Podpora projektů, které se o tyto pozitivní změny snaží, je velmi dobrou cestou jak zajistit blahobyt a zdraví občanů.

Lidovky.cz: Pomoc podnikatelským projektům je páteří akceleračních programů Impact Hubu. V čem je Zdravá myšlenka jiná?

Unikátnost Zdravé myšlenky 2020 spočívá v tom, jak rychle celý program vznikl. Na kovidovou situaci bylo nutné reagovat okamžitě, cíleně a velmi operativně, a to se, jak si troufám tvrdit, povedlo. Cílem Zdravé myšlenky 2020 je stimulovat podnikatelské talenty, vytvořit nové vazby a synergie a tím vytvořit ekosystém připravenosti.

Markéta Pavlíkova Markéta Pavlíkova vystudovala Socialní a humanitární práci na Univerzitě Palackého v Olomouci a Bezpečnostní studia na Karlově Univerzitě. Již během studií se věnovala dobrovolnické činnosti a sociální práci, následně se začala orientovat na rozvojovou a humanitární práci v ČR i v zahraničí. Má zkušenosti z misí v Asii, Východní Evropě, na Kavkaze a Blízkém Východě. Pracovala pro organizace jako je Charita ČR, OSN nebo Člověk v tísni. Věnovala se etickým dilematům při užívání dronů pro humanitární účely, rozvoji občanské společnosti a mládeže, potravinové bezpečnosti a bezpečnosti humanitárních pracovníků na misi. V Impact Hubu má na starost akcelerační program Zdravá myšlenka 2020 a program Future of Food. Ve svém volném čase se snaží nezapomenout ruštinu, najít rovnováhu a hrát beach volejbal.

Lidovky.cz: Kdo všechno se může do programu přihlásit a za jakých podmínek?

Do akceleračního programu se může přihlásit jednotlivec i tým. Podpoříme fyzické i právnické osoby z oblasti vývoje a výzkumu moderních technologií, prevence, diagnostiky a léčby onemocnění. Výrobce zdravotnických a ochranných pomůcek, poskytovatele inovativních služeb. Zástupce neziskových organizací a společensky prospěšných skupin, kteří přicházejí s novými řešeními využitelnými v době pandemie i mimo ni. Hlavním kritériem je prokazatelný pandemický nebo epidemiologický význam projektu.

Lidovky.cz: Jaké projekty očekáváte, že se budou hlásit?

Těšíme se na vývojáře chytrých aplikací, moderních diagnostických a informačních systémů, nová technická řešení přístrojů a pomůcek, která budou využitelná ve zdravotnictví i mimo něj. Rádi podpoříme inovativní projekty neziskových organizací, ale i dobrovolníků, kteří pracují se zranitelnými skupinami a starají se o jejich bezpečí a zdraví.

Lidovky.cz: S vybranými projekty budou úzce spolupracovat zkušení mentoři. Kdo se ujme této důležité role?

Role mentorů je pro akcelerační programy skutečně klíčová. Máme obrovské štěstí, že Zdravou myšlenku 2020 podpoří odborníci, jako je David Kovalský, který pomáhá firmám naplno využít svůj inovační potenciál. Nespoléháme se však pouze na naše stálá mentorská esa. Nově jsme například oslovili mezinárodně uznávanou odbornici a právničku se zaměřením na zdravotnictví a farmaceutické právo působící v Americe Barboru Dubanskou. Zvučných jmen máme pro Zdravou myšlenku celou řadu.

Lidovky.cz: Co si od tohoto programu slibujete?

Rádi bychom vytvořili platformu pro pozitivní změnu, ze které bude těžit každý jednotlivý člen naší společnosti. Babička, které by nemusela čekat dlouhou frontu v čekárně, díky novému informačnímu systému, zdravotníci využívající nejmodernější technologie pro včasnou diagnostiku, rodiče, kteří budou vědět, že jsou jejich děti v bezpečí díky jednoduchým aplikacím. To jsou vize a sny, jejichž plnění chceme podporovat.

Lidovky.cz: Jedná se o projekty, které by mohly pomoci pouze s nemocí covid-19 nebo se mohou hlásit i ty, které jsou zdraví prospěšné obecně?

Projekty spojené s Covidem, jsou jen částí širšího portfolia nápadů, které se chystáme podpořit.