Imunita pacientů vyléčených z covidu časem zmizí, naznačuje nová britská studie. Může to ovlivnit vývoj vakcíny

Londýn Tým z britské univerzity Kings Cross College provedl výzkum, při kterém vědci zjistili, že by zotavení pacienti z koronaviru o vypěstovanou imunitu mohli časem přijít. Podle studie se počítá s možností, že koronavirus se bude mezi lidmi vyskytovat stejně často jako běžné nachlazení nebo chřipka a na něj získaná imunita by mohla „vyprchat“ do několika měsíců.

Při první obdobné studii nadace Guy’s and St Thomas’ NHS vědci již dříve analyzovali tvoření protilátek u více než devadesáti pacientů a přišli na to, že protilátky, které jsou schopné virus zneškodnit, vznikají zhruba tři týdny po nástupu příznaků. Poté symptomy onemocnění rychle vymizely.



Nejnovější zjištění badatelů z Kings Cross College přineslo další zajímavé poznatky. Zatímco krevní testy pacientů odhalily, že 60 procent nemocných si vytvořilo potencionální protilátky v době své nemoci, pouze 17 procent následně vyléčených z viru mělo stejnou schopnost obrany organismu po třech měsících od nemoci. Za uplynulé období hladiny protilátek klesly natolik, že v některých případech je testy ani neodhalily.



Vedoucí studie Dr. Katie Doors řekla pro The Guardian: „Lidé si vytvářejí značné množství protilátek na koronavirus, ale tvoří se jen po velmi krátkou dobu. Záleží na průběhu nemoci, a ten i určuje, jak dlouho se nám budou protilátky v těle tvořit.“ Britští vědci při studii také zjistili, že u pacientů s vážným průběhem nemoci byly hladiny protilátek vyšší, a vydržely v těle déle než u ostatních pacientů s mírnými příznaky.



„Jednu zásadní věc o koronaviru víme, a to že se lidé mohou znovu nakazit. To znamená, že vytvořená imunita nepůsobí moc dlouho,“ řekl spoluautor studie profesor Stuart Neil pro The Guardian.



Dopady na vývoj vakcíny

Studie z Kings Cross College má důsledky na vývoj vakcíny proti koronaviru. Zjištění vědců naznačují, že pokud vytvořené protilátky jsou hlavní obranou organismu proti nemoci, je pravděpodobné, že vakcína nebude spolehlivou ochranou při opětovném nakažení.

„Pokud protilátky nemocného mají tendenci vymizet do pár měsíců, účinek vakcíny by byl stejný, a jedna dávka by nejspíš nestačila. Pravděpodobně by bylo potřeba přeočkování,“ uvedla Dr. Katie Doors pro The Guardian.



K tématu se vyjádřil pro Sky News i profesor Robin Shattock z Imperial College London. Uvedl, že vakcína kterou vyvíjí jeho vědecký tým, by mohla být dostupná v polovině příštího roku, pokud klinické studie dopadnou dobře, ale nezaručuje její účinnost.



Virolog Jonathan Heeney z Cambridgské Univerzity řekl, že tato studie potvrdila krátkodobost lidské imunity proti viru. „Je nezbytně důležité, aby veřejnost chápala, že nechat se nakazit není dobrá věc. Někteří lidé, zejména mladí, došli k názoru, že pokud se nechají nakazit, přispějí ke kolektivní imunitě. Ale je to naopak, zbytečně vystavují sebe a své blízké většímu riziku,“ citoval Heeneyho The Guardian.



Vědecký tým z King Cross College byl první, který pozoroval vytváření protilátek tři měsíce poté, co se objevily příznaky covidu-19 u pacientů. Vědci testovali imunitu organismu u pětašedesáti pacientů, kteří byli pozitivní na koronavirus, u šesti infikovaných zdravotníků a u dalších jednatřiceti dobrovolníků prováděli testy na běžné protilátky v těle v období od března do června.