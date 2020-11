Naděje v boji s koronavirem? Tělo si tvoří imunitu po vlnách podobně jako covid

New York/ Praha Imunita proti infekci koronaviru podle odborníků newyorské sítě nemocnic Mount Sinai trvá více než 5 měsíců, tedy déle než se původně předpokládalo. V lidském těle se tvoří obranné látky v několika fázích, ne jen v jedné. Lidské tělo nejprve produkuje „armádu“ obranných látek v reakci na infekci, ty ale rychle odumírají. Dlouhodobě vytvořené protilátky pak zjistili u více než 90 % pacientů. Odborníci zkoumali přes 30 tisíc lidí.

Vědci v New Yorku našli podobný příměr pro imunitu jako pro fáze příchodu nového typu koronaviru, neboť i naše tělo má údajně „2. vlnu“ protilátek, které jsou mnohem silnější než v první fázi. Proto podle nich byly i výsledky zkoumání míry obranyschopnosti po infekci nízké.



Jak píše server CNN, údaje zveřejněné ve středu ukazují, že až 9 z 10 lidí vyléčených z nemoci covid-19 si udrží stabilní obranyschopnost proti viru. Profesor vakcinologie na newyorské lékařské fakultě a vedoucí týmu studie Florian Krammer nejprve uznal, že protilátky proti koronaviru rychle odcházejí. Teď ale řekl, že ve svém novém pátrání narazili na nové zjištění.

„Více než devadesát procent lidí s lehkým či středním průběhem nemoci produkují dostatečně silné protilátky pro neutralizování viru. Tento stav si pak udržují po několik měsíců,“ tvrdí vedoucí studie Krammer.

Tým zkoumal vzorek čítající více než třicet tisíc lidí, pozitivně testovaných na covid-19 v síti nemocnic Mount Sinai’s Health System v New Yorku od letošního března do října. Lékaři charakterizovali míru vytvořených protilátek jako nízkou, střední a vysokou. Také podrobně sledovali 121 uzdravených pacientů, kteří darovali krevní plazmu. Nejprve tři měsíce poté, co se u nich objevily první příznaky, a pak znovu o pět měsíců později. Sice byl vysledován pokles některých protilátek, jiné ale zůstaly. Informoval o tom odborný časopis Science.

„Poměr protilátek, který jsme původně u jedinců měřili, byl pravděpodobně produkován plazmablasty – buňkami, které jako první reagují na invazivní virus. Poté se spojují, aby vytvořily počáteční protilátky, jejichž síla ovšem brzy klesá,“ vysvětlila Ania Wajnbergová, ředitelka klinického oddělení pro testování protilátek v nemocnici Mount Sinai v New Yorku.

Ředitelka sdělila, že následně pozorovali trvalé hladiny protilátek. „Pravděpodobně jsou produkovány dlouhodobými plazmatickými buňkami v kostní dřeni. To je podobné i u jiných virů a je pravděpodobné, že tyto buňky zůstávají,“ doplnila lékařka Ania Wajnbergová. „Tuto skupinu budeme dále sledovat. Uvidíme jejich míru stability,“ dodala.

Imunita je rovněž klíčem pro efektivnost očkování

Protilátky nejsou jedinou ochranou imunitního systému proti infekci, ale představují první obrannou linii. Odborníci se shodují, že jejich přítomnost je důležitá pro efektivní vývin vakcíny.

Avšak upozorňují, že onemocnění covidem-19 je stále neprobádané a je potřeba další výzkumt. Příběhy lidí, kteří byli virem infikováni vícekrát, jsou většinou neoficiální a je jich málo, ale i tak podle odborníků je to důvod k obavám. „Bylo by mnohem lepší zbavit se pandemie, kdyby byli lidé schopni si vůči infekci vytvořit trvalou obranyschopnost,“ shodují se.



Respirační viry, mezi něž patří třeba chřipka, jsou z tohoto pohledu složitější. Onemocnět mohou lidé totiž opakovaně a očkování nabízí jen částečnou ochranu. Právě chřipka má totiž tendence mutovat. A zdá se, že sem spadají i koronaviry.

„Mohou způsobovat nachlazení, ale protože nebývají obvykle smrtelné, nejsou ani tak dobře studovány,“ vysvětlují odborníci. „Z práce s běžnými lidskými koronaviry víme, že jsou indukovány takzvané neutralizační protilátky. A právě ty mohou v těle přebývat roky, poskytují ochranu před reinfekcí nebo pomáhají onemocnění zmírnit, a to i v případě, že se člověk znovu nakazí,“ cituje server CNN prohlášení lékařky Wajnbergové a jejího týmu.

Stále je ale potřeba bádat po tom, zda infekce SARS-CoV-2 opravdu zabraňuje opakovanému nakažení a případně na jak dlouho. S bližším výzkumem by podle odborníků mělo být stanovení takzvané „korelace ochrany.“ Jedná se o sloučeniny měřitelné v krvi, které lékařům ukážou, zda je člověk imunní. Proto by tak lidé nemuseli nutně čekat na vakcínu.