Skupinová imunita nemusí fungovat, ochranné látky proti koronaviru mizí někdy již po půlroce

Londýn/Praha Imunitní pasy, které zamýšlejí některé země zavést, aby mohly povolit režim a neohrozit tím vlastní občany, nejsou podle vědců z amsterodamské univerzity dobrým nápadem. Pochybují, že imunita spojená s vybudováním protilátek infikováním koronavirem je doživotní.

Vědci se dokonce se obávají že dočasná obrana proti infekci může být v extrémních případech pouze šest měsíců. Vycházejí přitom ze studie zabývající se chováním koronavirů, která probíhala v posledních 35 letech.

Dokument byl zveřejněn poté, co britská vláda podepsala smlouvu na 10 milionů dodávek testů na protilátky, které si pacient po nákaze koronavirem potenciálně mohl vytvořit a být tak proti viru imunní. Infomoval o tom server britské televize Sky News ve čtvrtek 21. května. Velká Británie si od vybudování skupinové imunity slibovala budoucí profit a nyní, kdy situace není příznivá, tak alespoň cestu k rozvolnění restrikcí. Fakta zjištěná během dlouhodobého sledování koronaviru poukazují na slabinu jejich strategie.



Jak píše web Sky News, během 35 let vědci z Amsterdamu pravidelně testovali 10 mužů na čtyři typy koronaviru, které způsobují nachlazení. Většina účastníků ve věku od 27 do 66 let se viry znovu nakazila během tří let. Studii tak uzavřeli s verdiktem, že imunita proti koronavirům je krátkodobá.

,,Po dvanácti měsících jsme u pacientů viděli reinfekci, došlo také k podstatnému snížení hladiny protilátek již šest měsíců po prvotní nákaze,“ tvrdí vědci. Mezi lety 1985 a 2020, se účastníci testovali buď v šestiměsíčních, či tříměsíčních intervalech. Ačkoliv vědci uznávají jisté omezení studie, zároveň zpochybňují spolehlivost takzvaných imunitních pasů. Pokud by ochranná imunita měla být ztracena do šesti měsíců po infekci, postrádají význam.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala 24. dubna vědecký souhrn, ve kterém zmiňovala, že některé státy plánují ,,imunitní pasy“ pro lidi, kteří se z koronaviru vyléčili. Takový dokument by jim umožňoval volnější pohyb a teoretickou záruku, že nemohou virus šířit dál. Světová zdravotnická organizace zároveň vlády varovala, aby ,,imunitní pasy“ nevyužívaly k usnadnění uvolňování restrikcí spojených s vypuknutím pandemie.