Johnsonův ‚mozek‘ s příznaky covid-19 fatálně porušil karanténu. Britové žádají Cummingse o demisi

Londýn Ve Velké Británii se provalilo, že blízký poradce premiéra Borise Johnsona Dominic Cummings na konci března porušil karanténu.Tím rozzlobil veřejnost, která podle tehdejšího doporučení vlády měla setrvávat doma. I přesto, že měl výrazné příznaky koronaviru, byl totiž spatřen ve městě Durham-více než 420 kilometrů od svého londýnského bytu. Případ vyšetřuje policie a hlasy vyžadující jeho demisi sílí.

Policie ve Velké Británii v současné době vyšetřuje vládního experta Dominica Cummingse, který opustil svůj domov v Londýně poté, co byl premiéru Johnsonovi diagnostikován koronavirus. Na případu navíc společně pracují britské deníky The Guardian a Daily Mirror. Podle nich měl být Cummings v Durhamu na návštěvě svých rodičů.

Bylo to v době, kdy měl Cummings příznaky koronaviru a navíc Johnson nákazou procházel, takže se jeho blízký poradce mohl přímo nakazit od něj. Vyšetřování probíhá na základě výpovědi několika občanů, kteří měli Cummingse v Durhamu vidět na ulici.

„V úterý 31. března jsme byli informováni, že do Durhamu dorazil muž z Londýna a věděli jsme, na které adrese se zdržuje,“ uvedl na dotaz tiskový mluvčí místní policie. „Strážníci kontaktovali majitele domu, kteří uvedli, že se daná osoba z Londýna skutečně na místě zdržuje v rámci osobní izolace,“ dodal mluvčí.



V souladu s národním doporučením policisté podle informací deníku The Guardian majitelům budovy (tedy zřejmě rodičům Cummingse) vysvětlili pravidla týkající se karanténních opatření a varovali, že je povoleno pouze „nutné cestování“.

Downing Street už dříve odmítla prozradit, kde Cummings během omezovacích opatření pobýval. Podle zdrojů britských deníků navíc premiérův poradce nepřijel do Durhamu sám, měl být totiž 5. dubna spatřen u vchodu do domu svých rodičů spolu se svým synem. K tomu mělo dojít pět dnů poté, co policie obdržela stížnost.

Zároveň to také bylo týden potom, co musel Cummings nastoupit do povinné karantény kvůli tomu, že vykazoval příznaky koronaviru. The Guardian navíc časovou osu upřesňuje tím, že byl Cummings se svým synem viděn v Durhamu pouhé dvě hodiny předtím, než byl premiér Johnson kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19 hospitalizován.

Pracovníci Downing Street včetně tiskového mluvčího opakovaně odmítají odpovídat na dotazy britských deníků ohledně těchto zjištění. Problematické je hlavně to, že Cummings zřejmě porušil karanténu v době, kdy byla Británie nejvíce sevřena pandemií koronaviru a samotná vláda vydala důrazné doporučení, aby lidé pokud možno vůbec necestovali a zůstali doma, respektive na jednom místě.

„Neměli byste cestovat za členy rodiny, kteří s vámi nežijí v jedné domácnosti,“ stojí doslova v doporučení vydané vládou. „Jedinou výjimkou jsou případy, kdy členové rodiny potřebují nutnou pomoc například s nákupy nebo vyzvedáváním léků.“



Jenže Cummings se rozhodl udělat si výlet za rodiči v době, kdy byl pozitivně testován nejen premiér Johnson, ale také ministr zdravotnictví Matt Hancock. U Cummingse se navíc rozvinuly příznaky přes víkend ve dnech 28. a 29. března, tedy jen několik málo dnů předtím, než byl spatřen v Durhamu, uvedly deníky The Guardian a Daily Mirror.

Svědek pro deníky uvedl, že 5. dubna procházel kolem domu, v němž žije Cummingsova rodina, když z objektu uslyšel hlasitou hudbu. „Byl to největší šok v mém životě, když jsem se podíval přes branku a viděl jsem ho (Cummingse),“ uvedl svědek. „Bylo tam i dítě, zřejmě jeho malý syn, který pobíhal kolem. Cummingse jsem rozeznal hned, má totiž velmi specifickou postavu i obličej,“ dodal svědek pro britské deníky s tím, že i přes mírné počasí měl na sobě premiérův poradce těžký kabát a šálu.

Výzvy k rezignaci

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Poslanec a místopředseda labouristů Tulip Siddiq uvedl, že by Downing Street měla okamžitě vysvětlit, co stojí za tím, že vládní poradce porušil vládní doporučení. „Pokud jsou zjištění správná, porušil vysoký poradce premiéra Johnsona pravidla karantény, která byla naprosto jasná - zůstat doma a žádné cestování, pokud to není nezbytně nutné,“ uvedl Siddiq. „Britové nemohou trpět, že by měla být jedna sada pravidel pro ně a jedna pro Dominica Cummingse,“ dodal.

Šéf britských Liberálních demokratů Ed Davey na twitteru rovnou vyzval Cummingse k demisi. „Pokud Dominic Cummings porušil karanténu a nařízení o omezení pohybu obyvatel, bude muset rezignovat. Je to takhle jednoduché,“ napsal Davey.

Šéf poslaneckého klubu Skotské národní strany s Daveym souhlasí. „Pozice Dominica Cummingse je naprosto neudržitelná. Musí rezignovat nebo být vyhozen,“ uvedl podle deníku The Guardian Blackford. Už dříve totiž ze stejného důvodu rezignovali jiní vysocí úředníci či poradci vlády.

Mezi nimi byl i epidemiolog, profesor Neil Ferguson, jehož model vývoje pandemie urychlil zavedení plošného omezení pohybu obyvatel. Ten rezignoval ze své pozice z týmu Sage (Vědecká poradní skupina pro nouzové situace), protože rovněž porušil karanténu, když navštívil svou přítelkyni.

Členové konzervativní strany (Toryové) uvedli, že Ferguson učinil správné rozhodnutí. Sám ministr zdravotnictví Matt Hancock uvedl, že z celé situace oněměl, ale dodal, že se Ferguson rozhodl správně, když rezignoval. Podle někdejšího předsedy konzervativců Iaina Duncana může takové chování „podkopávat význam sdělení, které vláda prostřednictvím opatření dává lidem na vědomí.“

27. března byl Cummings viděn, jak ve spěchu odchází z Downing Street v době, kdy byl premiéru Johnsonovi diagnostikován koronavirus. Podle vlastních slov vládní poradce odcházel, protože spěchal za svou ženou Mary Wakefieldovou, která začínala pociťovat příznaky viru. Napsala to sama Wakefieldová pro The Spectator a dodala, že sám Cummings se začal cítit „divně“ jen o den později a nemohl ani vylézt z postele.

„V den, kdy se Dominicovi udělalo lépe, Borisovi (Johnsonovi) se naopak začalo dělat hůře a musel být hospitalizován,“ napsala Wakefieldová. Šlo právě o den, kdy byl Cummings spatřen s malým chlapcem v Durhamu a také o den, kdy byla k rezignaci donucena skotská vysoko postavená lékařka Catherine Calderwoodová poté, co ji někdo vyfotil při návštěvě svého druhého domu ve městě Fife. Cummings pro The Spectator uvedl, že na konci března a během první půlky dubna byl nemocný, takže zůstal zavřený se svou ženou doma. Ani on, ani Wakefieldová ale neupřesnili, kde karanténu trávili.



Počet úmrtí oficiálně spojovaných s covidem-19 jen v pátek v Británii narostl o 351 na celkových 36 393. Aktualizovanou bilanci epidemie zveřejnilo na twitteru místní ministerstvo zdravotnictví. Nárůst počtu známých úmrtí s koronavirem je dnes o několik případů vyšší než ve čtvrtek a o tři desítky nižší než před týdnem. Od čtvrtka do pátku také přibylo skoro 3300 zjištěných případů infekce, což je více než v předešlých dnech.