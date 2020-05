Johnson se zastal svého klíčového poradce, kterého veřejnost ‚lynčuje‘ za porušení karantény

Londýn Počet úmrtí oficiálně spojovaných s covidem-19 v Británii narostl o 118 na 36 793, uvedl v neděli britský premiér Boris Johnson. O den dříve činil denní přírůstek úmrtí 282. Premiér na tiskové konferenci podržel svého klíčového poradce Dominika Cummingse, kritizovaného za porušení pravidel koronavirové karantény. Dočkal se za to ihned ostré kritiky opozice i některých konzervativců.

Cummingsova odvolání se kromě opozice domáhalo i několik konzervativních poslanců. Poradce, který byl hlavním strůjcem kampaně za vystoupení Británie z Evropské unie před referendem v roce 2016, odvezl syna na hlídání ke svým rodičům, z Londýna do více než 400 kilometrů vzdáleného severoanglického hrabství Durham, ačkoliv v té době již platila přísná pravidla spojená s omezením pohybu obyvatel ve snaze zamezit šíření nákazy.



Kromě nákupu jídla či léků neměli lidé podle vládních doporučení vycházet z domovů ani navštěvovat příbuzné. Podle tisku byl Cummings viděn v Durhamu nejen v březnu, ale i v dubnu. Johnson tato tvrzení odbyl jako „falešná“.

Premiér uvedl, že chápe, proč si lidi myslí, že jedny pravidla platí pro jedny a jiná pro druhé. Ale vládní pokyny podle něj také jasně doporučovaly přihlížet k potřebám péče o dítě. Cummings podle něj jednal odpovědně, v rámci pravidel a naprosto rozumně, když se snažil izolovat čtyřletého syna od nakažené rodiny; tou dobou byla již jeho manželka nemocná a sám poradce měl příznaky nemoci.

Zvláštní poradce premira Dominic Cummings míří na zasedání vlády kvůli hrozbě koronaviru.

„Myslím, že udělal to, co je naprosto pochopitelné,“ řekl. „Každý otec, každý rodič upřímně chápe, co udělal, já tedy určitě,“ dodal podle agentury Reuters Johnson.

Premiér se tak pokusil celou aféru okolo osmačtyřicetileté „šedé eminence“ svého kabinetu ukončit, ale komentátor BBC již usoudil, že spor bude pokračovat. Další televize ITV citovala nejmenovaného člena kabinetu, podle něhož byli někteří ministři Johnsonovým prohlášením ohromeni. Podle něj celá věc oslabuje věrohodnost vlády.

„Byla to zkouška předsedy vlády a ten ji nezvládl,“ prohlásil vůdce opozičních labouristů Keir Starmer, dožadující se spuštění oficiálního vyšetřování. To, že vlivný poradce nebyl potrestán, pokládá za urážku obětí, které musel přinést britský lid. Jeho stranická kolegyně Sarah Jonesová v televizi Sky News připomněla „zlomená srdce“ těch Britů, kteří se kvůli platným omezením nemohli ani zúčastnit pohřbů svých nejbližších.

Spojené království je v počtu obětí nákazy na druhé příčce na světě po Spojených státech.

„Dominic Cummings musí odejít dříve, než ublíží Británii, vládě, premiérovi, našim úřadům nebo konzervativní straně. Určitě není nepostradatelný,“ uvedl vlivný konzervativní poslanec a stoupenec brexitu Steve Baker. Cummings „má ve zvyku si myslet, že pravidla se na něj nevztahují“, přisadil si poslanec Damian Collins. Vládě by se podle něj vedlo lépe bez poradce.

Před Cummingsovou aférou kvůli porušení pravidel odstoupil vědecký poradce vlády Neil Ferguson kvůli schůzce s milenkou, jakož i šéfka sektoru zdravotnictví skotské vlády Catherine Calderwoodová, která se navzdory vlastnímu doporučení vydala do své rezidence na venkově.

„Vím, jak je těžké přijít o důvěryhodného poradce. Ale když je na výběr mezi ním a intergritou životně důležitých zdravotnických doporučení, musí být to druhé na prvém místě,“ napsala na twitteru skotská premiérka Nicola Sturgeonová a vzkázala premiérovi a jeho poradci, že by měli následovat příklad Calderwoodové.