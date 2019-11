Co dělal ‚pan Brexit‘ tři roky v Rusku? ptá se stínová ministryně vlády i rozvědky. Zajímá ji i Cummingsova prověrka

LONDÝN Britská stínová ministryně zahraničí za Labouristickou stranu Emily Thornberryová se otevřeným dopisem obrátila na vládu i tajné služby. Zajímá ji, proč vysoce postavený poradce premiéra Borise Johnsona Dominic Cummings, který byl zároveň klíčovou postavou probrexitové kampaně, vycestoval v 90. letech na tři roky do Ruska.

Premiérův „Rasputin,“ jak ho s oblibou média nazývají, v roce 1994 - poté co úspěšně dokončil studium na Oxfordské univerzitě - odletěl do Ruska, kde podle dostupných informací pracoval na neúspěšném projektu letecké společnosti, která plánovala spojení Samary a Vídně.



Thornberryová zároveň žádá o podrobnosti k bezpečnostní prověrce, kterou tento rozporuplný zastánce brexitu v červenci letošního roku prošel, aby mohl vstoupit do londýnské Downing Street. Podle serveru deníku Guardian ji k tomu vedlo „vážné znepokojení“ nejmenovaného informátora z úředních kruhů - pravdivost informací však není sama schopna ověřit.

„Předpokládám, - pokud Cummings dostal seniorní pozici a tedy i vliv, který mu dává možnost podílet se na vrcholném rozhodování vlády - že musel projít nejvyšším možným stupněm bezpečnostní prověrky, a tak může nahlížet do nejtajnějších materiálů a účastnit se vojenských a bezpečnostních operací.“ uvedla podle Guardianu.

„Nebudeme se vyjadřovat k bezpečnostní prověrce konkrétních osob,“ reagoval reagoval podle serveru kabinet v oficiální výpovědi.

Thornberryová v dopise, který v kopii poslala i šéfovi civilní rozvědky Marku Sedwillovi a šéfům zpravodajských agentur MI5 a MI6, položila i několik konkrétnějších doplňujících otázek, například jaký byl Cummingsův vztah s oxfordskými akademiky a zda projednávali podporu postkomunistické vlády v Rusku, zda byl Cummings v minulosti dotazován na svůj vztah s ruskými politiky a zpravodajskými službami a také jestli s ním probírali vztah s členy kontroverzního uskupení Konzervativní přátelé Ruska, které na britské půdě lobbuje za zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi.

Dusno kolem zprávy o vměšování Ruska

Jedna z kopií dopisu měla podle Guardianu předsedovi parlamentní komise pro tajné služby a bezpečnost Dominiku Grievemu, který v tomto týdnu obvinil premiéra Johnsona ze snahy ututlat zprávu jeho komise vměšování se Ruska do britské politiky, včetně referenda o brexitu, a údajné roli ruských peněz v chodu vládní konzervativní strany. Zároveň má obsahovat tvrzení, že Rusko v roce 2016 spustilo rozsáhlou vlivovou operaci na podporu brexitu.



Podle Grieva měl premiér schválit zveřejnění zprávy do čtvrtka a nyní hrozí, že se nedostane na veřejnost před prosincovými sněmovními volbami.



Dominic Cummings býval do roku 2016 důležitou postavou britské zákulisní politiky, nicméně o něm vědělo jen pár lidí. Stál totiž za vítězstvím kampaně Vote Leave v britském referendu o odchodu Velké Británie z EU, čímž si vytvořil tím reputaci téměř mytických rozměrů.

Právě on totiž vymyslel, že kampaň bude založená na znovunabytí nezávislosti a udržení kontroly nad vlastní zemí. Tedy ne jen na otázce migrace, jak navrhovali další poradci. Údajně to měl být podle médií právě on, kdo vymyslel slogan „Take Back Control“ (Převzít kontrolu).

Cummings je údajně je rusofilem a milovníkem ruské literatury. Po neúspěšném podniku v Rusku se Cummings vrhl do byznysu politických kampaní, pracoval například pro lobbistickou skupinu, která blokovala přijetí eura v Británii.