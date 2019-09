Šedá eminence z Downing Street. ‚Borisův Rasputin‘ se nezastaví před ničím, rivaly nechává vyvést policií

LONDÝN/PRAHA Dominic Cummings býval do roku 2016 důležitou postavou britské zákulisní politiky, nicméně o něm vědělo jen pár lidí. Pak ale jeho myšlenky zvítězily v boji o brexit a on se stal milovanou i nenáviděnou postavou. Dnes je bezpochyby druhou nejznámější figurou současné vlády, a to hned za premiérem Borisem Johnsonem. A média jej nazývají Johnsonovým Rasputinem.

Když Boris Johnson přicházel k Downing Street 10, aby jako nový premiér oznámil Spojeném království své plány, jeden z jeho poradců nebyl ve své kůži. Dominic Cummings se v džínách a zmačkaném tričku krčil v rohu. Zdálo se, že je mu až nepříjemné být v den oslav v srdci britského politického systému.

Dominic Cummings v den příchodu premiéra Johsona do úřadu vlády. A asi věděl proč. Jen šest týdnů poté se stal jednou z nejnenáviděnějších postav britské politiky, mnoho představitelů i podporovatelů britské Konzervativní strany jej totiž považuje za člověka, který rozvrátil stranu ve jménu brexitu.

„Mocný a tajemný poradce, který našeptává jedovaté myšlenky do ucha svého šéfa a tahá za nitky v pozadí,“ popsala minulý týden Cummingse agentura Bloomberg. Příliš milován masami však nebyl ani předtím. Sedmačtyřicetiletý absolvent Oxfordu byl kontroverzní postavou britské politiky dávno před svým červencovým příchodem do Downing Street. Stál totiž za vítězstvím kampaně Vote Leave v britském referendu o odchodu Velké Británie z EU, čímž si vytvořil tím reputaci téměř mytických rozměrů. Právě on totiž vymyslel, že kampaň bude založená na znovunabytí nezávislosti a udržení kontroly nad vlastní zemí. Tedy ne jen na otázce migrace, jak navrhovali další poradci. Údajně to měl být podle médií právě on, kdo vymyslel slogan „Take Back Control“ (Převzít kontrolu). Benedict Cumberbatch jako Dominic Cummings. Film Brexit (2019). Režie: Tony Haynes. Když televize HBO natočila televizní drama Brexit (Cummingse hrál Benedict Cumberbatch), vyobrazila poradce jako radikálního myslitele s geniálním postřehem pro národní cítění; muže, jenž vycítil to, co profesionální politici nepostřehli. Amorální génius „Pro oponenty je Cummings bezpochyby také génius, ale naprosto zlý, nemorální. Muž, který zajde kamkoliv, klidně i rozvrátí demokratický proces, jen aby dosáhl svého,“ vysvětlil redaktor Benjamin Mueller v The New York Times a Johnsonova poradce korunoval přezdívkou „Rasputin britské politiky“. „Jeho přítomnost v Downing Street je pro něj spojená pouze s dokončením brexitu k 31. říjnu, nebo s vítězstvím ve volbách,“ uvedla pro The New York Times Lucy Thomasová, která byla jednou z vedoucích postav hnutí proti brexitu v roce 2016. „To mu pomáhá zaměřit se jen na toto téma a udělat cokoliv, aby jej dokončil.“

Syn učitelky a projektového manažera v ropném průmyslu se narodil v severoanglickém Durhamu v roce 1971. Studoval historii na Oxfordu, kde si získal pověst soutěživého, bystrého a argumentačně schopného studenta. Po studiích na Oxfordu pracoval tři roky v Rusku na neúspěšném projektu letecké společnosti, která plánovala spojení Samary a Vídně. Cummings je údajně je rusofilem a milovníkem ruské literatury. Po neúspěšném podniku v Rusku se Cummings vrhl do byznysu politických kampaní, pracoval například pro lobbistickou skupinu, která blokovala přijetí eura v Británii. Následně v letech 2010-2014 působil jako poradce tehdejšího ministra školství Michaela Govea, který je součástí i současné Johnsonovy vlády. Ani jeden z nich si tehdy nebral servítky. Cummings dokonce zřídil twitterový účet @toryeducation, kde publikoval osobní útoky na politiky či státní zaměstnance, kteří nesouhlasili s jeho a Goveovou vizí britského školství. Nakonec jej ale kvůli stížnostem musel zrušit. Tehdejší premiér David Cameron dokonce nazval Cummingse „kariérním psychopatem“. Dominic Cummings v tradiční vestě, džínech a nevyžehlené košili. Cummings se hned o rok později stal ideovým vůdcem kampaně Vote Leave, na níž se podílel i současný premiér Johnson, a po překvapivém úspěchu se nakonec dostal až do úřadu vlády v Downing Street. Právě on podle britských médií tlačí na premiéra, aby Velká Británie odešla z EU „stůj, co stůj“, tedy bez ohledu na dohodu. Neúprosný boj Minulý týden byl ale v otázce brexitu pro Johnsonovu vládu tragickým. Nejprve premiér prohrál boj o zákon, který mu z rukou sebral možnost brexitu bez dohody, a následně nezískal podporu poslanců ani při žádosti o předčasné volby. Mezi 21 vyloučenými konzervativci je i vnuk Winstona Churchilla. Tohle přesně plánovali, posteskl si Dominic Cummings byl podle médií prý nepříčetný vzteky. Přes telefon údajně křičel na zákonodárce, kteří se premiérovi vzepřeli a přísahal, že se stanou obětí čistky ve straně, na níž skutečně došlo. Vyloučeno bylo 21 poslanců včetně vnuka Winstona Churchilla. V úterý, tedy poté, co vláda premiéra Johnsona prohrála v hlasování o brexitu bez dohody, se poradce promenádoval po parlamentu se sklenicí vína. A „úmyslně“ prý vrazil do šéfa opoziční Labouristické strany Jeremyho Corbyna. Chvíli se jej snažil vyprovokovat, aby labouristé přistoupili na nové volby, následně už jen na předsedu strany křičel: „Neboj se!“. Prakticky nikdo ze zaměstnanců úřadu vlády však nechce o Cummingsovi hovořit. Veškeré informace přicházejí do rukou novinářů mimo záznam, přičemž popisují atmosféru jako „teror“. Všichni se bojí, kdo bude vyhozený jako další. Dominic Cummings odchází ze svého domova v Londýně. Naposledy se situace v Downing Street vyostřila koncem minulého týdne. Cummings se se totiž dostal do sporu s poradkyní ministra financí Sajida Javida, kterou dokonce nechal z Downing Street vyvést policií. Na druhou stranu řada lidí, která pracovala i pro vládu Theresy Mayové, dodává, že Cummings přinesl do úřadu novou energii. Vše bývá vyřešeno rychle a bez průtahů. Dodávají však, že jeho naprostý nezájem v oblasti dodržování tradičních způsobů je znepokojující. „Jakmile se rozhodne, že něco musí být uděláno, je mu jedno, jakým to je způsobem,“ popsali pro Bloomberg jeho bývalí spolupracovníci. Cummingsovi se zatím daří zbavit se všech, kteří s ním nesouhlasí, a vyčistit tak stranu od neposlušných. Může to být úspěšná strategie jako byla ta v roce 2016. Nebo může znamenat konec Konzervativní strany.