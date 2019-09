Odmítl Trumpa i brexit bez dohody. Zábavný předseda britské sněmovny John ‚Order‘ Bercow končí

LONDÝN/PRAHA Zřizování pořádku v britské poslanecké sněmovně už nebude tak zábavné. Odchází totiž Mr. Order, jak média občas přezdívala předsedovi sněmovny Johnu Bercowi. Muž malého vzrůstu s hlasem jako zvon totiž oznámil, že na konci října složí funkci.

Parlamentní disputace prakticky jsou všude na světě velice nudné. Ne však ve Velké Británii. Poslanci se přerušují, křičí na sebe, hlasitě se podporují nebo na sebe bučí. Vše má ale svůj naprostý řád. Nikdo se neoslovuje jménem. I největší nepřátelé si nedovolí svého soka na sněmovní půdě oslovit jinak než „ctihodný pán“.



Na pořádek tam totiž již deset let dohlíží neoblomný předseda Dolní sněmovny John Bercow. Díky svém silnému hlasu, ostrému jazyku, geniálním slovním obratům a barevným kravatám se zapsal do paměti všech, kteří se kdy podívali na britskou parlamentní debatu. A především jim v uších zní jeho zvučné: „ORDER!“, tedy volání po pořádku.

„Možná je malý vzrůstem, ale ani na vteřinu o něm nepochybujte, v úřadu předsedy je obr,“ uvedla pochvalně na jeho adresu poslankyně Harriet Harmanová v roce 2015, když byl 168 centimetrů vysoký Bercow znovuzvolen předsedou. Pořádek ve sněmovně totiž hlídá již od roku 2009. Od druhé světové války nebyl nikdo zvolený předsedou sněmovny víckrát (celkem čtyřikrát), než právě Bercow. Po deseti letech ve funkci však muž s mocným hlasem ve své pozici končí.

Slib rodině

„Kolegové, rád bych učinil osobní prohlášení,“ řekl nečekaně v pondělí na zasedání sněmovny John Bercow. „Při volbách v roce 2017 jsem slíbil své ženě a dětem, že to budou mé poslední. Je to slib, který mám v plánu dodržet.“ Bercow poslancům oznámil, že hodlá skončit v roli poslance i předsedy s koncem funkčního období tohoto parlamentu, které předpokládá na 31. října.

Provoz parlamentu byl totiž přerušen do 14. října, kdy kabinet skrze projev královny Alžběty II. předloží svou vizi vládnutí. Následně bude Dolní sněmovna po pěti dnech jednání (21. října) hlasovat, zda s vládou souhlasí. Vzhledem k současnému stavu vláda pravděpodobně neuspěje a 22. října dojde na hlasování o důvěře a může dojít i na předčasné volby. Těch se již Bercow nezúčastní.

Bývalý člen Konzervativní strany, za kterou byl v roce 1997 do parlamentu zvolen, však neměl ve sněmovně pouze roli muže uklidňujícího mravy, byť právě v té exceloval. Předseda také určuje, kdo bude hovořit a jaká hlasování povolí. Bercow se již na začátku svého mandátu šéfa sněmovny rozhodl být naprosto neutrální a opustil tak i řady konzervativců, což mu někteří nemohli zapomenout.

Odmítl Trumpa

Milovník tenisu dával v parlamentu prostor prakticky všem i tzv. backbencherům (tedy poslancům na zadních lavicích), kteří dříve nedostávali tolik prostoru při interpelacích. Do titulků zahraničních novin se dostal v roce 2017, když odmítl dát prostor Donaldu Trumpovi, aby vystoupil na půdě parlamentu, přestože prezident Obama tuto výsadu získal.

„Projev zahraničního lídra k oběma komorám parlamentu není automatický,“ uvedl tehdy Bercow s tím, že jde o čest a musí s ní souhlasit vedení parlamentu. „I před zavedením zákazu vstupu migrantům (do USA) bych byl silně proti projevu prezidenta Trumpa ve Westminsterském paláci. Po jeho zavedení k tomu mám ještě větší odpor.“

Bercow vystudoval univerzitu v Essexu a do svého zvolení poslancem působil v bankovním sektoru. Přestože se profiloval jako euroskeptik, v referendu o brexitu hlasoval pro setrvání v EU. Nakonec se stal jednou z hlavních tváří brexitu, jelikož umožnil letos v srpnu poslancům opozice změnit program zasedání a tím i umožnil schválení zákona, který premiéru Borisu Johnsonovi sebral z rukou možnost brexitu bez dohody. Začalo se tak spekulovat o tom, že by se jej Konzervativci pokusili sesadit z místa předsedy, Bercow ale ještě předtím oznámil, že nemá v úmyslu být součástí nového parlamentu.

Zábavný předseda

John Bercow je ale především v parlamentu známý svou archaickou mluvou. Sledování jeho ostrých výpadů proti poslancům již patří ke koloritu parlamentních debat a jazykem vládne jako v britském parlamentu málokdo.

„Pořádek! Není zde jediný důvod, proč by ctihodná členka za Dewsburry měla ze svého místa na někoho pokřikovat: ‚No hele‘. Je to velice excentrické chování,“ uvedl například před lety na adresu poslankyně Pauly Sheriffové. I při posledním jednání v parlamentu se uměl Bercow obout do poslanců. Například když se rozkřikl na přerušujícího ministra Michaela Govea.

„Pořádek! Když se ctihodný kancléř vévodství ukáže ve školách našich dětí jako rodič, působí velice vychovaně. Neodvážil by se chovat jako teď, ani já bych se neodvážil. Negestikulujte! Nekřičte! Ušetřete nás divadla! Kroťte se! Buďte hodný chlapec, mladý muži!“ volal velice rázně Bercow. A stejně jako má předseda ostrý jazyk, má zároveň i velice dobrou paměť.

„Nevím, co se stalo ctihodnému pánu z North Dorset. Před pár dekádami, když byl ještě student oxfordské univerzity, manželka mi říkala, že je velice dobře vychovaný. Zdá se, že došlo k úpadku. Je to velice neuspokojivé,“ řekl o vyrušujícím poslanci Simonu Hoareovi.

Jeho odchod z Dolní sněmovny parlamentu možná neoželí zástupci Konzervativní strany, ale dozajista bude chybět všem divákům pravidelných interpelací a zasedání.