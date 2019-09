Johnson opět poražen. Poslanci odmítli brexit bez dohody i předčasné volby

LONDÝN/PRAHA Bitva o brexit neskončila, premiér Boris Johnson však utrpěl další porážku. Poslanci Dolní sněmovny mu z rukou sebrali možnost brexitu bez dohody a odmítli i předčasné volby. Vyhráno ale nemají, nový zákon blokující Johnsona může stále zastavit Sněmovna lordů i hlasování o nedůvěře vlády.

První porážku na půdě britského parlamentu utrpěl premiér Johnson již v úterý večer. Jednadvacet poslanců Johnsonovy Konzervativní strany hlasovalo proti vládě, čímž umožnili opozici ve středu předložit zákon, který měl za cíl zablokovat brexit bez dohody a odchod z EU odsunout.



Přestože šlo o „pouhé“ zařazení bodu jednání do programu, stálo to vzpurné poslance členství ve straně, což předem avizoval premiér. Mezi vyloučenými byl mimo jiné i vnuk Winstona Churchilla Nicholas Soames. Poslanci ale nepřišli o své místo ve sněmovně a mohli tak, byť jako nezávislí, ve středu večer rozhodnout o zablokování tzv. tvrdého brexitu. A to se jim i podařilo.

Návrh zákona, který v pondělí zveřejnil labouristický poslanec Hilary Benn, a který si ve středu poslanci odhlasovali, dal vládě čas do 19. října, aby mohla dojednat novou dohodu s Evropskou unií na summitu 17. října. Pokud ale vyjednávání nedopadnou, Spojené království nebude moct odejít z unie bez dohody. Zákon totiž zaváže premiéra, aby dopisem požádal předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020.

1/8 The European Union (Withdrawal) (No. 6) Bill 2019 pic.twitter.com/16cmhdRkOp — Hilary Benn (@hilarybennmp) September 2, 2019

Zákon tak prakticky sebral premiéru Johnsonovi z rukou možnost tzv. „tvrdého brexitu“, po níž podle opozice předseda vlády touží především. Přitom podle odhadů by brexit bez dohody zdevastoval britskou ekonomiku, desítky tisíc lidí by přišly o pracovní místa a zdražily by i potraviny.

Johnson měl však jasno. Již v úterý večer připustil, že než přijít o možnost brexitu bez dohody, raději bude požadovat nové volby. „Nechci volby, ale pokud si poslanci vynutí další zbytečný odklad brexitu, možná o léta, pak toto (předčasné volby) bude jediný způsob, jak to řešit. Mohu potvrdit, že dnes večer předložíme iniciativu podle Fixed Term Parliament Act (zákona o rozpuštění parlamentu a stanovení data voleb),“ avizoval již v úterý premiér.

Scénář pro středeční večer tak byl jasný. Poté, co poslanci schválili Bennův zákon, následovalo hlasování o předčasných volbách, které vláda chtěla stanovit na 15. října, aby vítěz voleb mohl zamířit na unijní summit s jasným mandátem. K vyvolání předčasných voleb však premiér potřeboval minimální podporu dvou třetin poslanců v parlamentu, kterou nedisponoval, k novým volbách tak v nejbližších dnech nedojde. Opozice ústy poslance Iana Blackforda ze Skotské národní strany sice připustila možnost předčasných voleb, ale až poté, co bude přijat Bennův zákon o brexitu definitivně.

Problémy v Horní komoře

Celý plán opozice totiž stále může zvrátit hned několik faktorů. Za prvé jej může odmítnout Horní komora parlamentu, což by podle deníku The Times vedlo k hlasování o důvěře vlády. Zároveň může Sněmovna lordů protahovat přijetí zákona tak dlouho, než dojde k Johnsonem vyžádanému přerušení provozu parlamentu do 14. října, které připraví poslance o více než měsíc zasedání. Opozice vládní krok o přerušení provozu napadla u soudu, ten ale ve středu rozhodl ve prospěch vlády.

Podle britských médií může dojít i na hlasování o důvěře vlády. Pokud by Johnsonův kabinet padl, musela by být v nacházejících 14 dnech zformována vláda nová. Tu by vedl buď šéf opoziční Labouristické strany Jeremy Corbyn, nebo by mohla vzniknout tzv. vláda národní jednoty (vláda složená ze všech parlamentních stran fungující po dobu krizového období). Pokud by se tak nestalo, došlo by na předčasné volby, a tedy Johnsonovo vítězství, jelikož by brexit bez dohody zůstal ve hře.

Ať už projde Bennův zákon Sněmovnou lordů, nebo dojde k sestavení nové vlády, konečné rozhodnutí bude za všech okolností ležet na Evropské radě. Právě ta totiž může zamítnout britskou žádost o další odklad a brexit by se uskutečnil 31. října. Britští poslanci by tak měli před sebou jen dvě volby - buď přistoupit na původní dohodu premiérky Mayové, kterou již třikrát odmítli, nebo nést důsledky tvrdého brexitu.