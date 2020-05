Britští vědci chtějí otestovat přes 10 tisíc lidí, vakcína by podle nich mohla být ještě letos

Praha/Londýn Vědci v Británii připravují rozsáhlou studii, která má posloužit k rychlému nalezení vakcíny. K tomuto účelu chtějí k testování přijmout celkem 10 260 lidí, a to včetně dětí. Začalo se s ní už v lednu. První fáze zahrnovala 160 dobrovolníků ve věku od 18 do 55 let. Pracovníci Oxfordské univerzity společně použili k vyvinutí vakcíny proti covidu-19 vir odebraný ze šimpanzů.

Nyní britští vědci shánějí 620 nových dobrovolníků ve třech kategoriích. 250 lidí ve věku 18-55 let, kteří se s pacienty infikovanými novým typem koronaviru setkali nebo se setkat mohli během výkonu práce. Jedná se především o zdravotníky, pečovatele, ale i třeba uklízeče či zubaře. Druhá kategorie zahrnuje stejný počet zdravých dobrovolníků ve věku nejméně pětapadesáti let a ve třetí kategorii je pak 120 zdravých lidí kolem sedmdesáti let. Vědci chtějí otestovat celkem 10 260 účastníků a o pokusu tvrdí, že je jedním ze čtyř, který ve světě probíhá. Informoval o tom server Sky News.

Podle Saula Fausta, profesora dětské imunologie a infekčních onemocnění na Univerzitě v Southamptonu by tato studie mohla ,,připravit půdu pro vakcínu, která má být dodána ještě v tomto roce." ,,Nyní zahajujeme studie, abychom vyhodnotili, jak dobře vakcína vyvolává imunitní reakce u dospělých v pokročilém věku a může otestovat, zda může poskytnout ochranu širší populaci," řekl profesor Andrew Pollard vedoucí Oxford Vaccine Group. 400 milionů dávek vakcíny Mezinárodní farmaceutická společnost AstraZeneca ve čtvrtek uvedla, že je schopna vyrobit miliardu dávek vakcíny a začít s dodáváním by mohla v září. Rovněž tvrdí, že má sjednanou první dohodu o 400 milionech dávek vakcíny. Ke studii se připojí i skotská Univerzita v Glasgow ve spolupráci s národní zdravotní službou - NHS Greater Glasgow and Clyde. ,,Cítíme hrdost, že jsme se připojili k celosvětovému úsilí o nalezení vakcíny proti nemoci covid-19," řekla ředitelka NHS Greater Glasgow and Clyde Jennifer Armstrongová.