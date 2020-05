Vakcína? Aspoň proti chřipce. Při vyšším zájmu může dojít, očkování nebude povinné

Druhou vlnu covidu může umravnit očkování proti chřipce. Lékaři apelují, aby se lidé bránili aspoň proti jednomu respiračnímu onemocnění. Při vyšším zájmu ale hrozí nedostatek vakcíny.

Přestože máme před sebou ještě mnoho slunných letních dní, lékaři už se připravují na podzim. Právě v tomto období by se totiž mohla zhmotnit noční můra v podobě dvou souběžných epidemií – chřipkové a koronavirové.



Na očkování proti covid-19 si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, vakcína zatím neexistuje, ale ta proti chřipce ano. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá důraznou osvětovou kampaň – chřipka a covid-19 mají podobné příznaky, když jednoho ubude díky vakcinaci, zdravotnictví se snáz vyrovná s další vlnou druhé, nové choroby.



„Na podzim pravděpodobně dojde k epidemii chřipky, vnímáme to jako riziko a domníváme se, že proočkovanost proti chřipce je naprosto zásadní. Chystáme se spustit velkou kampaň,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Bude jí zapotřebí, neboť jenom osm procent Čechů si injekci s patřičným obsahem pořizuje. Vakcína proti chřipce je dobrovolná a zatím to tak zůstane, ministr chce nejdřív nasadit osvětu a zkusit číslo zvýšit po dobrém. Nevyloučil ale ani nejzazší možnost – povinnou vakcinaci proti chřipce, aspoň třeba u rizikových skupin.

Každoročně se chřipkovými viry nakazí pět až patnáct procent obyvatel republiky, téměř dva tisíce z nich zemřou. Chřipka se v tom chová velmi podobně jako koronavirus – těžké příznaky mají hlavně starší pacienti s přidruženými chorobami, útočí na plíce, přetěžuje srdce.

I kvůli vydatnému vystavení informacím o dýchacích chorobách letos čeští lékaři očekávají, že běžně vlažný zájem o protichřipkovou injekci vzroste. Nebude to podle nich platit jen pro republiku, vyšší nápor se projeví v celoevropském měřítku.

Česká vakcinologická společnost již vyzvala své kolegy, aby očkovali děti i dospělé proti chřipce a pneumokokovým onemocněním, což může zmírnit dopady nového koronaviru u zranitelné části populace, respektive aby k tomu své svěřence ponoukali.

„Zatím zvýšenou poptávku ze strany pacientů nezaznamenáváme. Myslím, že podzim je pro ně ještě daleká budoucnost. S postupujícím časem ovšem očekávám větší zájem,“ řekl webu Lidovky.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka s tím, že praktici hodlají trendu pomoci edukací pacientů ve svých ordinacích.

Také místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová považuje za důležité, aby letos lidé očkování proti chřipce nepodceňovali, hlavně kvůli možnému souběhu chřipky a druhé koronavirové vlny. „Nemocní s těžkým průběhem chřipky i koronaviru totiž potřebují stejná speciální lůžka – s plicní ventilací, případně mimotělním oběhem. Nyní v Česku jejich kapacita stačila, protože pandemie covid-19 přišla mimo sezonu chřipky. V další vlně se ale obě mohou potkat,“ řekla webu Lidovky.cz.

V posledních zhruba deseti letech vrcholí epidemie chřipky v únoru, ale s vakcinací je dobré začít už v říjnu. Na správném načasování záleží, zejména senioři, chronicky nemocní nebo zdravotníci potřebují být v době největšího nebezpečí nákazy chráněni.

Vakcíny se objednávají dlouho dopředu

Předseda praktických lékařů a spolu s ním mnozí další odborníci se obávají, aby sdružená kampaň nevyústila v nedostatek očkovacích látek na trhu. „Vakcíny proti chřipce se objednávají dlouho dopředu. Pro letošní podzim se objednávaly už v lednu 2020. Předpokládám, že praktici se budou snažit objednávky zvýšit, ale lze očekávat, že vzhledem k celosvětovému zvýšení poptávky po vakcínách jich bude nedostatek. Kapacity výrobců jsou omezené,“ sdělil webu Lidovky.cz Šonka. Vakcinologové proto doporučují, aby se praktici zásobili raději už teď formou předobjednávek.

Epidemiologové se shodují, že strašák covidu se bude nad lidmi vznášet až do chvíle, než proti němu bude hotová vakcína: jinak kolektivní imunity a ochrany zranitelných pořádně dosáhnout nelze. Podle nejoptimističtějších odhadů by sérum mohlo být do roka, ale už teď má odpírače.

Třebaže virus zavřel na dva měsíce Čechy do obýváků, zastavil ekonomiku a rozdělil rodiny, 43 procent lidí by se očkovat proti covidu nenechalo. Výsledek vyplynul z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Necelá polovina vyjádřila odhodlání vakcínu přijmout, dominanci si v tom drží muži a obyvatelé Prahy se středními Čechami.

A ještě jedna douška k očkování – objevily se případy, kdy rodiče odkládali povinnou vakcinaci dětí, protože se báli jít v době epidemie k lékaři. Takové období odeznělo, odborníci i ministr Vojtěch opakovaně vyzývali, ať lidé odloží strach a jdou do ordinací. Kdokoli nemá příznaky covidu, může jít k doktorovi.

„Je nutné si uvědomit, že infekce, proti kterým očkujeme, s pandemií nevymizely a nadále jsou nebezpečím. U malých dětí hovoříme především o černém kašli, hemofilových infekcích, spalničkách. Týká se to i dobrovolných očkování, mezi nejzávažnější je jistě možné zařadit očkování proti pneumokokům a meningokokům,“ sdělila pro Lidovky.cz předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

Lékaři se shodují, že očkování není dobré odkládat zejména u nejmenších dětí do tří let. Oddalování jednotlivých dávek, tedy zvyšování rozestupů mezi dávkami, může snížit účinnost ochrany. „Intervaly jsou nastaveny tak, aby byla produkce protilátek optimální. Paradoxně nyní je dobré nechat děti očkovat, protože tím, že nechodí do kolektivu, jsou samy zdravé a ani ty starší nepřinesou nic domů miminkům,“ dodala Šebková.

Praktičtí lékaři stále doporučují předem se objednat, aby mohli zajistit, že se v čekárně nesetkají zdraví lidé s nemocnými.