Téměř polovina voličů Trumpa věří, že Bill Gates využije vakcínu proti covid-19, aby je očipoval

NEW YORK/ PRAHA Boj s konspiračními teoriemi kolem nového koronaviru se zdá být nekonečný a v některých ohledech i možná náročnější než samotná pandemie. Obzvláště pak pro zakladatele společnosti Microsoft Billa Gatese.

První teorie, že za současnou epidemií nemoci covid-19 stojí právě dolarový multimilionář, se objevila již v lednu letošního roku. Vychází z rozhovoru z roku 2019, během něhož Gates varoval před příchodem podobné pandemie a podle konspiračních teoretiků by to nemohl říct, pokud by o koronaviru již nevěděl. Tento koncept se však příliš v myslích Američanů neusadil.



Nová myšlenka, podle které se Gates snaží očipovat každého, kdo se nechá naočkovat novou vakcínou proti koronaviru, má ale mnohem větší úspěch. Podle průzkumu, který dělala agentura YouGov pro Yahoo News, je více než 40 procent voličů Donalda Trumpa přesvědčených, že je to pravda.

Na vzorku 1640 lidí se ukázalo, že voliči Republikánské strany jsou mnohem náchylnější k přijímání těchto příběhů a obzvláště pak ti, kteří sledují televizi Fox News. Mezi nimi věřilo teorii až 44 procent dotazovaných, 31 procent si nebylo jistých a jen 25 procent bylo přesvědčených, že jde o nesmysl. Mezi demokratickými voliči pak podobným příběhům věří jen 19 procent dotázaných.

Jako každá správná konspirační teorie má i tento příběh pravdivý základ. Bill Gates se skutečně rozhodl investovat obrovské jmění do vývoje vakcíny. Neexistuje však jediný důkaz, že by zaprvé vakcína již existovala, natož, že chce miliardář „implantovat mikročipy do několika miliard lidí, aby mohl sledovat jejich pohyb.“

Samotný průzkum pak podtrhává skutečnost, že konspiračními teoriemi se to ve veřejném prostoru oproti předchozím letům jen hemží. Jen kolem nemoci covid-19 vznikla řada smyšlených hypotéz, přičemž některé z nich propagují i politici na nejvyšších místech.

Koronavirus již zabil na světě 345 tisíc lidí a nakazilo se jím více než 5,4 milionu. O nemoci vznikly teorie v Americe (virus pochází z vědecké laboratoře v čínském Wu-chanu), ale i v Číně (vir do Číny přivezla Američanka během vojenských olympijských her). Řešila se i otázka původu samotného viru: je přírodní ze zvířat, nebo z laboratoře? Podle vědců má původ u divokých zvířat.

Ve Velké Británii se pak například ve velkém rozšířilo tvrzení, že velkou roli při šíření koronaviru má zavedení internetové sítě 5G, a tak se na osmdesáti místech ve Spojeném království vandalové rozhodli zničit vysílače. Podle analýzy deníku The New York Times je však teorie o Billu Gatesovi a jeho snaze očipovat lidstvo v současnosti nejvíce rozšířenou.

Podle šetření YouGov se tak v momentě, kdy bude již dostupná vakcína, nechá kvůli této teorii proti koronaviru naočkovat jen polovina Američanů.