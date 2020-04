Konspirační teoretik ji křivě obvinil, že začala pandemii. Matce dvou dětí to úplně změnilo život

PRAHA Konspirační teoretikové obvinili matku dvou dětí a členku záloh americké armády z toho, že přinesla covid-19 do čínského Wu-chanu. Důvodem byla její údajná účast na virologickém výzkumu. Výhrůžky smrtí od fanoušků teoretiků jsou nyní na denním pořádku.

„Je to jako probouzet se špatného snu do noční můry,” uvedla pro americkou televizi CNN Maatje Benassiová. „Jen chodím do práce a jezdím na kole,“ popsala svůj nynější život matka dvou dětí, která se ocitla v zájmu konspiračních teorií.



Manželé Benassiovi vedli do začátku koronavirové pandemie vcelku normální život a pracovali pro americkou armádu. V posledních měsících si je však vzal na mušku George Webb - muž, který se považuje za investigativního novináře.



Konspirační teoretik má na sociální síti Youtube téměř sto tisíc sledovatelů a ve svých videích tvrdí, že nalezl pacienta nula celé pandemie. Podle něj stojí manželé Maatje a Matt na počátku celého příběhu.

Maatje pak bez jakýchkoliv důkazů Webb obvinil z toho, že se nakazila v rámci vojenského virologického výzkumu a přivezla vir do Wu-chanu v říjnu loňského roku. Webbova teorie se dokonce začala šířit i po Číně a odkazovala se na něj i státní média, když psala o možném počátku pandemie.

Benassiová skutečně v té době v epicentru koronavirové nákazy byla. Účastnila se totiž vojenských sportovních her v závodech na kole. Nikdy však nebyla nakažená koronavirem, stejně tak její manžel. Dokonce ani v posledních měsících nevykazovali žádné příznaky.

„Už jsme se dostali do jeho příběhu a nikdy se toho nepustí,“ uvedl pro CNN Matt Benassi. Webb dokonce tvrdí, že do celého příběhu je zapojený i DJ Benny Benassi, který se proslavil v roce 2002 singlem Satisfaction.

Muzikant je podle něj také původem Nizozemec, jako manželé Benassiovi, a stal se prvním nakaženým v Nizozemsku. DJ však nikdy neměl koronavir, původem je Ital a nikdy nebyl s Benassiovými v kontaktu. Kdyby šlo jen o nevinné výmysly, byl by příběh vlastně jen úsměvný. Bohužel pro Benassiovy tomu tak není.

Vyhrožování na denní bázi

„Proč prostě tyto lidi nesundáme, když víme, kdo jsou?” komentují fanoušci konspiračního teoretika videa. „Měli bychom je popravit,” dodávají další. “Tito lidé dostanou kulku do hlavy.“

Benassiovi se tak začínají bát o své životy a nemají možnost, jak se proti Webbovým obviněním bránit. Youtube sice alespoň přestal před jeho videa dávat reklamy, ale smazat video z internetu je prakticky nemožné. Pokaždé, když jej médium smaže, publikuje jej někdo jiný.

„Víte, před pár lety mi diagnostikovali rakovinu. A poprat se s tím bylo tehdy mnohem snazší než toto,“ konstatoval Matt Benassi, podle kterého nemůže rodina požádat o ochranu, jelikož výhružky na internetu nejsou jmenovité. „Nenapíší tam: ‚Dnes v noci jdeme zlikvidovat Benassiovy,‘“ postěžoval si s tím, že Webba nemůže ani žalovat kvůli ústavnímu dodatku o svobodě slova a že na takové soudní spory nemá rodina stejně dost peněz.

„Už to zašlo příliš daleko a musí to přestat, protože nevíte, kdy to někdo vezme vážně. Třeba někomu zemře jeho dítě na koronavir, pak přijde ke mně domů, protože si bude myslet, že za to můžu já,“ dodala se slzami v očích Benassiová.