Zdraví je důležitější než věk. Jak vzdorovat nemocem?

Jste nemocní? Máte oslabenou imunitu. To slýcháváme často. Co jsme ale udělali špatně? Můžeme si za to sami? Mohli jsme vzdorovat a zvítězit nad chorobou bez pomoci?

Ve světě patogenních mikroorganismů – bakterií, parazitů a virů, tedy těch, jež nám mohou přivodit nemoci, přežíváme jen díky všestranné a bezchybné funkci svého imunitního systému. Je to hradba našeho těla, jíž se brání nepřátelům. Některým virům se přesto daří pronikat dovnitř našich buněk a stát se součástí jejich genomu.

Jiné osídlují ve „spící" formě těla většiny zdravých lidí. Vedle typických nakažlivých onemocnění, jako je např. chřipka, se podílejí na vzniku a rozvoji řady neinfekčních chorob, třeba astmatu, alergií nebo různých nádorových onemocnění.

Mezi imunology se o tom hovořilo již dlouho. Tvrdili, že svět je příliš propojen na to, aby se po něm nový zákeřný vir nerozšířil jako lavina. Stalo se, co se asi stát muselo. Člověk je připraven na nemoci, které jeho imunitní systém zná. Slizniční infekce Na cizince ale připraven není a musí s ním bojovat. Tento cizinec má zbraně, jež náš imunitní systém nezná. Dělá, co může, na co stačí. V některých případech podléhá. Jaký je vlastně vztah mezi imunitou člověka a covidem-19? „Covid-19 je onemocnění vyvolané virem SARS-CoV-2,“ říká profesor Vojtěch Thon. Působí jako imunolog v centru RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Jedná se o slizniční infekci, na niž reaguje přímo se sliznicemi asociovaný imunitní systém. To je zásadní pro celkové pochopení imunitní odpovědi člověka.“ Zánětlivá odpověď Často můžeme číst zprávy o tom, že některé věkové kategorie pacientů jsou náchylnější k onemocnění covidem-19 a že je také pro vnímavost k nemoci důležité pohlaví. Podle imunologa Vojtěcha Thona mají však větší vliv další asociovaná onemocnění a stavy, zejména ty spojené se zánětlivou odpovědí. „Patří k nim obezita, kardiovaskulární onemocnění, diabetes a další komorbidity,“ říká. Všechny tyto podmínky zvyšují pravděpodobnost onemocnění covidem-19. Ledová cesta ke zdraví. Otužování posiluje imunitu a nic nestojí „Jsou podstatné z důvodu buněčného stresu a s tím spojené funkce buněk jak na úrovni výstelky plicních sklípků, tak výstelky cévní. Hrají roli i při rozvoji závažných komplikací onemocnění covid-19,“ vysvětluje Thon.

„V rámci populačních analýz se jeví, že muži mohou být v nevýhodě,“ popisuje imunolog. S koronavirovými infekcemi má člověk, a hlavně jeho imunitní systém, zkušenosti. Proč je zrovna nemoc covid-19 tak vážná? Virus ve výhodě „V případě onemocnění covid-19 se stále jedná u velké části populace o skutečně nový typ koronaviru, s nímž se dosud daný člověk nesetkal,“ říká Vojtěch Thon. „Je to pro něho nový antigenní podnět s imunitní odpovědí rozvíjející se v převážně naivním, bezbranném terénu.“ Čínský virus je proto v souboji s lidským imunitním systémem ve výhodě. „U dalších, již běžných lidských koronavirů se jedná po desetiletích opakovaného setkávání člověka s nimi o běžné respirační infekce,“ vysvětluje Vojtěch Thon. „Opakovaně se s těmito viry setkáváme, aniž by se dané věci věnovala větší pozornost,“ říká imunolog z centra RECETOX. „Obranu proti nim systematicky zajišťuje zmíněný slizniční imunitní systém.“ Slizniční imunitní systém Pro ochranu před covidem-19 je nejdůležitější složka imunitního systému označována jako slizniční imunitní systém. Jak napovídá už název, je to souhrnné označení pro všechny prostředky přirozené i získané obrany našeho těla, které se uplatňují na sliznicích. Slizniční imunitní systém zahrnuje sliznice dýchacího traktu, střeva, spojivky oka nebo močopohlavní soustavy. „Slizniční imunitní odpověď je při obraně organismu a jejím vývoji naprosto zásadní,“ popisuje Thon. „Zajišťuje v rámci naší obrany mimo jiné enormní plochu funkčních bariér organismu ve vztahu k vnějšímu prostředí.“ Slizniční imunitní systém je evoluční zázrak. „Je unikátně vystavěn, a to jak po stránce buněčné, tak po stránce látkové,“ líčí Thon. Při ochraně sliznic se uplatňují takzvané imunoglobiny IgA. Imunoglobiny jsou bílkoviny, jež se umí navázat na povrchové molekuly bakterií a virů. Někdy je tím rovnou zneškodní, jindy jen označí jako cíl pro specializované buňky imunitního systému. Přenos protilátek Imunoglobulinů je pět tříd. Označují se velkými písmeny. Imunoglobuliny třídy IgA jsou produkované B-lymfocyty (typ bílých krvinek) přítomnými ve sliznicích. Jsou aktivně transportovány na povrch sliznic, kde působí v imunitní obraně. Ačkoliv se většina imunitních dějů odehrává na úrovni buněk a molekul, můžeme ji posílit životosprávou. „Zdravý životní styl se člověku odvděčí i v obraně proti dosud neznámému virovému nepříteli,“ říká Thon.