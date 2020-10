‚Covidové párty‘ jako způsob boje s virem? Dobrovolná nákaza možná bude řešením, myslí si britský imunolog

Cambridge Večírky, na které přijdou mladí lidé, aby se nakazili virem SARS-CoV-2 za účelem získání imunity, by se v budoucnu mohli stát normou, pakliže nedojde k vymýcení viru, myslí si profesor Paul Lehner z Cambridge. Jeho vědecký kolega však varuje, že dlouhodobé účinky infekce dosud nejsou zcela známé. V současnosti jsou domácí párty ve Velké Británii tvrdě pokutovány.

Paul Lehner, profesor imunologie a medicíny na univerzitě v Cambridge, řekl na brífinku pořádaném centrem Science Media, že virus by zde mohl zůstat déle, než očekáváme, a že by v budoucnu mohly existovat „covidové párty“ pro mladé, kteří by se zde dobrovolně vystavili novému koronaviru, protože je u nich riziko těžkého průběhu nižší, píše britský server The Guardian.



„Buď se necháte naočkovat, nebo nový koronavirus chytíte, když jste mladí - a mladí lidé tímto virem neochoří,“ uvedl Lehner s tím, že dle jeho názoru se virus zařadí mezi již lidstvu známé koronaviry, se kterými jsme se postupem času naučili žít a v současnosti nám působí jen malé potíže.

„Když jsem se naposledy díval, na světě bylo infikováno více než 40 milionů lidí, přitom jsem slyšel o čtyřech případech reinfekce,“ uvedl Lehner. „Takže si myslím, že je to něco, co musíme dále sledovat, musíme si s tím dělat starosti, ale myslím, že musíme být také optimističtí. Jde o přesně ten typ záležitosti, kvůli které naše tělo vůbec disponuje vyvinutým imunitním systémem. S virem si poradí,“ uvedl.

Ještě nevíme vše

Lehnerův akademický kolega David Heymann, profesor epidemiologie infekčních nemocí na London School of Hygiene and Tropical Medicine, však optimismus lehce brzdil. „Dosud neznáme dlouhodobé účinky infekce, a to ani mezi těmi mladými a asymptomatickými. Dále není jasné, jak dlouho může trvat ochrana proti reinfekci,“ uvedl.

Každopádně infekční covidové večírky zůstávají nadále pouze možnou hudbou budoucnosti, jelikož v současností je ve většině zemí zakázáno shlukování a v Británii je pořádání domovních párty striktně pokutováno. To dokazuje i příběh, o kterém informoval americký list The New York Times. Čtyři studenti na univerzitě v Británii prý dostali pokutu v celkové výši 40 tisíc liber (přes milion korun) za pořádání vnitřní akce s více než 30 účastníky.