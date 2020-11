Praha zahájí řízení s restaurací i klubem, kde se nedodržovaly covidové restrikce. Hrozí jim vysoké pokuty

Praha Pražský magistrát zahájí správní řízení s provozovateli restaurace v Kunraticích a nočního klubu v centru Prahy, kteří v minulých dnech i přes zákaz otevřeli. Uvedl to mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Fyzickým osobám hrozí pokuta až dva miliony korun, firmám až tři miliony korun.

V hlavním městě se v minulých dnech otevřely dva podniky, které podle platných epidemických nařízení vlády měly zůstat zavřené. Majitel zprovoznil restauraci Šeberák v pražských Kunraticích, chtěl vyjádřit nesouhlas s podle něj chybným postojem vlády vůči podnikatelům. Policie také v noci na sobotu zasahovala v centru Prahy v klubu, kde se konala nelegální party a které se zúčastnilo přes sto lidí, hlavně cizinců.



„Od počátku jsme v kontaktu s policií. Případy se budeme zabývat, jakmile nám je policie předá. Následně zahájíme správní řízení,“ napsal Hofman. Doplnil, že fyzickým osobám hrozí pokuta od 20 000 do dvou milionů korun, právnickým osobám až tři miliony korun.

„V případě restaurace Šeberák, kde docházelo k vědomému ohýbání zákona, může být situace složitější a může se tím zabývat vice orgánů. V případě otevřeného baru je možné, že například hygiena bude ještě řešit nenošení roušek,“ dodal mluvčí.

Oba případy dnes odsoudil ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). „Na jednu stranu chápeme, že lidé jsou frustrovaní, že podnikatelé a živnostníci prožívají asi nejnáročnější období posledních let. Na druhé straně to ale neznamená, že se mohou porušovat zákony,“ uvedl ministr. Chování provozovatelů označil za nepřijatelné. Vláda zavřela restaurace svým krizovým opatřením od 14. října, umožnil jí to platný nouzový stav.

V klubu v Anenské ulici se podle policie sešlo přes 119 mladých lidí, kteří se tam účastnili nelegální party.

Podle dnešního rozhodnutí vlády budou smět restaurace od čtvrtka otevřít. V provozu budou moci být od 06:00 do 22:00. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé. Podniky budou smět naplnit kapacitu na 50 procent.