Restaurace vítají možnost znovu otevřít, neskrývají ale obavy. Šeberák už rebelovat nebude

PRAHA Stravovací zařízení mohou znovu otevřít ve čtvrtek. V provozu budou moci být od 06:00 do 22:00. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé. Provozovatelé rozhodnutí vlády uvítali, je to podle nich lepší než otevřít až za týden.

Rozhodnutí vlády o uvolnění restrikcí od čtvrtka je podle Asociace hotelů a restaurací dobrý kompromis. Provozovatelé i hosté by měli dbát na opatření, vyzývá šéf asociace Václav Stárek. Doposud mohly restaurace občerstvení prodávat jen přes výdejní okénka, a to maximálně do 23:00. Podle prezidenta Stárka však tento prodej vytvářel ve srovnání s běžným provozem tržby mezi deseti a 15 procenty. Podniky podle něj mají vyšší náklady na obaly na jídlo i na hygienu.

S otevřením obchodů a restaurací souhlasí i šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Je to přijatelný kompromis, byť jsme doufali, že to bude už od pondělí. Nikdy jsme neslyšeli věcné zdůvodnění, nejčastěji slýcháme, že to tak vymysleli ti modeláři,“ uvedl Prouza v České televizi. Díky tomu, že mohou obchody a restaurace otevřít už ve čtvrtek, získají celý jeden adventní víkend navíc.

„Návrat poptávky v restauracích či hotelích bude pomalejší než v obchodech, proto ale všechny, kdo mohou, vyzývám, aby vyrazili třeba do Českého Krumlova nebo tak, aby se obecně snažili pomoci provozovatelům,“ uvedl Prouza.



Podniky budou smět naplnit kapacitu z 50 procent. Po jednání vlády to v neděli řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Kabinet v neděli schválil změnu stupně rizika podle protiepidemického systému (PES) ze čtvrtého na třetí s platností od 3. prosince.



Na otevření se těšíme, ale...

I provozovatelé se obecně na opětovné otevření podniků těší, byť uznávají, že přetrvávající opatření tržby ovlivní. „Na otevření připraveni víceméně jsme, ale do dnešního (nedělního) rána jsme čekali nejen na to, jestli vůbec budeme moci otevřít, ale také za jakých podmínek,“ uvedl pro server Lidovky.cz provozovatel restaurací U Gráffů na I.P. Pavlova a Andělský pivovar na pražském Andělu Tomáš Krejsa.

„Jsme připraveni jak personálně, tak prakticky stran nařízených opatření. K tomu máme i připraveny upravené jídelní lístky včetně polední nabídky. Tedy nám nic nebrání konečně po nějaké době ve čtvrtek přivítat první hosty,“ dodal.

Krejsa uvedl, že co se týká zásob, nebylo možné pořádně nakoupit dopředu. „Nijak zvlášť jsme se nepředzásobili, tedy co se týče například surovin na vaření, jelikož se stejně musí v těch následujících dnech vše čerstvé objednat,“ vysvětlil pro Lidovky.cz.



„Musíme navařit a připravit se na samotný plný provoz, i ten kapacitně omezený. Jinak pivo je u nás grunt, takže toho máme samozřejmě dostatek. A stejně tak i dezinfekce a ochranných pomůcek,“ dodal Krejsa.



Podle Krejsy opětovné otevření restaurací oběma pražským podnikům pomůže, stále ale přetrvává nejistota, jak dlouho tento stav vydrží. „Samozřejmě nám otevření v době adventní pomůže, tedy pokud dorazí hosté. Věříme, že i přes omezený provoz si k nám zákazníci najdou cestu a alespoň trochu zmírní ty neblahé ztráty a následky, které vznikly takřka všem gastroprovozům,“ popsal Krejsa.

„Tržby budou samozřejmě fatálně nižší než kdykoliv dříve v tomto období, ale musíme teď být rádi za každé prodané pivo a večeři. Otázkou spíše bude, jak dlouho tento omezený stav bude trvat a jestli nedojde k další vlně a s tím spojenému opětovnému drastickému omezení či uzavření provozů,“ dodal Krejsa.

Těší se i provozovatel jedné z hospod v Otrokovicích na Zlínsku, kterou vede jako rodinný podnik Jakub Doležal. „Díval jsem se na tiskovou konferenci, jsme rádi, že budeme otevírat. Čekal jsem, že to vláda spíše pozdrží,“ uvedl v ČT Doležal. „Je to takový krůček k normálnímu životu, pro nás i pro lidi, kteří si tady budou moci v klidu sednout, budou obslouženi. My jsme byli připraveni už na pondělí,“ dodal.



Se zásobami místní hospoda problém nemá. „Neustále jsme vařili, takže se zásobami problém nemáme a na čtvrtek se těšíme,“ uvedl Doležal.„Samozřejmě tržby budou kráceny, ale těšíme se na návrat k alespoň částečnému normálu,“ dodal.



Do restaurací, které mají stálou klientelu, stejně jako do hotelů v rekreačních oblastech, by se podle Stárka mohli hosté vrátit poměrně rychle. Lidé se podle něj těší, že budou moci znovu vyrazit na svá oblíbená místa. Hůře na tom budou zařízení závislá na zahraničních turistech. Týká se to například městských hotelů, kterých podle Stárka zůstane nadále více než polovina uzavřena.

Šeberák s protesty přestane

Pražská restaurace Šeberák, kterou její majitel Jakub Olbert navzdory zákazu dvakrát otevřel, už prý rebelovat nebude. Svůj postoj dal Olbert najevo s tím, že proti policii se nedá bojovat věčně. „Policií ČR jsme byli jednoznačně upozorněni, že další jejich návštěva bude se zatykačem. Ohrozit nás o svobodu nemohu. Proto dnes zavírám. Zítra jsme tu zase pro vás, jako výdejní okénko,“ uvedl v pátek Olbert na Facebooku.

„Myslím, že vzkaz jsme již zanechali a do nekonečna se přetahovat o kliku s policií nemůžeme. Tímto jim také posílám dík za jejich profesionální přístup. A pane Blatný a Hamáčku omlouvám se vám za komplikace. Proti vám dvěma osobně nic nemám, ale na vaší službu nám občanům mám jiný názor,“ uvedl na facebookovém profilu restaurace její provozovatel Olbert.



Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) byla změna stupně rizika možná nejdříve od pondělí. Provozy se podle dostupných informací na tuto situaci začaly v tomto týdnu připravovat. Posunutí termínu podle Blatného umožní podnikatelům zajistit dostatečné zásobování. Blatný se zároveň už v sobotu vyjádřil i k několika případům nelegálně otevřených podniků v Praze.

„Jestliže většina osob v této zemi respektuje nařízení, a je to tak správně, tak není zodpovědné, slušné, morální ani akceptovatelné, aby z toho vybočovala malá skupina lidí, kteří se budou chovat proti těmto principům,“ uvedl Blatný .„Takže z mého pohledu toto je jednání, které je odsouzeníhodné a myslím si, že by mělo být i adekvátně ohodnoceno včetně případného udělení pokut, nebo jiného jednání tak, jak to probíhá,“ dodal ministr.