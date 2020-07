Svět prahne po vakcíně proti covidu, Česko s jejím zajištěním vyčkává. Udělali jsme maximum, tvrdí Vojtěch

Praha Mezinárodním éterem již létají astronomické objednávky na budoucí vakcíny proti koronaviru. Například Německo, Itálie, Francie a Nizozemsko si od farmaceutické firmy AstraZeneca, nynějšího lídra v závodě o nejrychleji představenou vakcínu, objednaly dohromady minimálně 300 milionů dávek. Český přístup je však zatím vlažný.

Kromě skromného příspěvku do evropského fondu na vývoj vytouženého séra a pochybné snahy o vlastní vakcínu se země do dění okolo průlomu v boji proti covidu-19 nezapojila. I přesto, že se jí může odehrát přímo „pod nosem“. Nedaleko Prahy se totiž bude vyrábět vakcína firmy Novavax, do níž napumpovali miliardy Američané ve snaze zajistit si předem 100 milionů dávek.



Tuzemští představitelé ale zatím zůstávají rezervovaní. Sbírku EU o celkové hodnotě 200 miliard korun obohatili o pouhých 20 milionů. „Jsem hrdý, že se ČR zapojí do globální iniciativy,“ reagoval na svém Twitteru premiér Andrej Babiš (ANO).

Jiný konkrétní zájem směřující k zajištění vakcíny český stát nepodnikl. A neplánují to ani resorty, které server Lidovky.cz oslovil.

Ministerstvo vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), pod které spadají například policisté, se omezilo na konstatování, že má na zřeteli vždy ochranu zdraví zaměstnanců i příslušníků bezpečnostních orgánů. Jinak prý respektuje opatření resortu zdravotnictví. „V případě dostupnosti a možnosti objednání a nákupu očkovacích látek proti onemocnění covid-19 budeme postupovat stejným způsobem,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Hana Malá.



Pod ministerstvo práce a sociálních věcí zase spadá řada lůžkových zařízení, jako jsou léčebny dlouhodobě nemocných či hospicy. V těch pobývají koronavirem nejohroženější skupiny, na které by se podle odborníků mělo dostat nejdříve. I tak zatím resort Jany Maláčové (ČSSD) vyčkává. „Pokud bude na trhu ověřená a účinná vakcína, budu dělat maximum pro to, aby byla pro všechny a zejména pro ohrožené skupiny,“ napsala serveru Lidovky.cz Maláčová.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s nákupy také nespěchá. Lidovkám.cz řekl, že vláda udělala maximum. Podle Vojtěcha se Česko zapojilo „maximálně intenzivně do všech evropských projektů souvisejících s vývojem kvalitní a bezpeční vakcíny“. Kromě toho jsme podle ministra také doporučili do mezinárodních týmů kvalitní odborníky.

Vybaví nás v Bohumili?

Přímo v České republice by se přitom jen za příští rok mohla vyrobit až miliarda dávek vakcíny NVX-CoV2373, kterou vyvíjí již zmíněný Novavax. Ten koupil k tomu účelu v květnu výrobnu vakcín ve středočeské Bohumili u Kostelce nad Černými lesy. Výroba by měla začít v lednu. K dohodě mezi státem a firmou z amerického Marylandu ale zatím nedošlo.

„Určitě bereme v potaz i tuto možnost. Se společností již jednal pan premiér,“ řekl Vojtěch. Babiš serveru Lidovky.cz řekl, že se zástupci Novavaxu se bavil, když se po koupi továrny přišli představit na Úřad vlády. „Řekl jsem jim, že je skvělé, že chtějí vakcínu vyrábět u nás, a že bychom o ni měli zájem, pokud se jim podaří vývoj dotáhnout,“ uvedl premiér.

Závod na výrobu vakcín firmy Praha Vaccines v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy.

Konkrétní dohoda ale podle něj na stole neleží. Při tak velkých číslech, jaká Novavax plánuje, a výrobě přímo v Česku premiér očekává, že možnost vakcínu nakoupit dostaneme. „Máme s firmou dobré vztahy,“ prohlásil předseda vlády.

Dvakrát měř, jednou očkuj

Odborníci jsou ale k extrémně zkráceným lhůtám na testování účinnosti vakcín skeptičtí. Vidí to tak i šéf epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. Podle toho vyžaduje splnění všech požadavků na bezpečnost vakcíny hodně času. Do skupování neověřených substancí by se nepouštěl.

„Navíc stále není úplně jisté, která testovaná vakcína proces klinického zkoušení dokončí s úspěchem a která ne. A pokud ano, jaké přesné parametry protekce očkovaných poskytne,“ řekl serveru Lidovky.cz epidemiolog.

Úspěšné otestování vakcíny by výrazně překreslilo zdravotnické bitevní pole. Vlády by dostaly nástroj, jak ochránit rizikové skupiny obyvatelstva, jako jsou senioři či chronicky nemocní, aniž by musely sahat k drastickému omezování ekonomiky. Zbytek zdravé populace by si s nákazou poradil přirozenou cestou.

Hraje se tak o čas – kdo zvládne naočkovat nejzranitelnější segmenty společnosti, bude moci rychleji upustil od jakýchkoliv restrikcí běžného života.

Podle americké televize CBS narostla od března do května koronavirová „investiční bublina“ téměř na 200 miliard dolarů. Tedy 4,7 bilionu korun, což je více než dvouapůlnásobek ročních výdajů českého státu.