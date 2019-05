Chce končící ministr Staněk odvolat šéfa Národního divadla Buriana? Zajímá se o jeho autorskou smlouvu

Praha Ministr kultury Antonín Staněk zřejmě vážně uvažoval o odvolání ředitele Národního divadla Jana Buriana. LN to potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů. Mluvčí ministerstva to popírá.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) si ve čtvrtek prostřednictvím ekonomického odboru Národního divadla (ND) vyžádal stanovisko k autorské smlouvě ředitele ND Jana Buriana na inscenaci opery Bedřicha Smetany Libuše, která měla premiéru 14. září loňského roku.



Burianův autorský honorář za Libuši se zmiňoval již v souvislosti s kauzou autorského honoráře Jiřího Fajta. Někdejší ředitel Národní galerie Praha byl údajně právě kvůli němu odvolán z funkce. Nabízí se tedy úvaha, že Staněk (na snímku) – který k 31. květnu podal demisi v reakci na kritiku, jež se na něj snesla po Fajtově odvolání – usilovně hledal záminku, aby mohl ředitele ND odvolat, a domníval se, že toto by mu mohlo posloužit.

Ministr kultury Antonín Staněk.

Jenže i v případě Fajta jde o značně spornou záležitost – ostatně Fajt už také za podle něj nepodloženou dehonestaci své osoby hrozí Staňkovi žalobou. Fajtův právník František Vyskočil uvádí, že zástupcům Národní galerie bylo před svědky na ministerstvu sděleno, že mají vypořádat odměny pro ředitele Fajta formou autorské smlouvy. A dodává, že takto jsou ředitelé příspěvkových organizací běžně odměňovaní, pokud vedle výkonu své funkce tvoří i autorská díla, a zmiňuje například režijní výkony v Národním divadle.

Pokus ministra Staňka klasifikovat Burianův režijní honorář rovněž jako porušení zákona a rozpočtové kázně vyvolává u divadelníků údiv. To, že by ředitel, který je zároveň režisérem (anebo hercem, pěvcem, scénografem) měl svou uměleckou činnost konat v divadle, které řídí, zdarma, působí na mnohé skoro komicky.

Z právní analýzy také vyplývá, že ministerstvo nemůže zasahovat do vnitřního chodu divadla. V nezávislém posudku se píše, že ze „zřizovací listiny Národního divadla ani uvedených právních předpisů nevyplývá žádná pravomoc zřizovatele, ministerstva kultury, k zásahům do činnosti Národního divadla, jakož do vnitřních záležitostí Národního divadla. Tímto není dotčeno oprávnění jmenovat a odvolávat statutární orgán – ředitele. Z těchto ani jiných předpisů nevyplývá oprávnění zřizovatele vyhrazovat se ke schválení smlouvy uzavírané Národním divadlem v rámci běžné činnosti.“

Burian zatím během svého šestiletého působení ve funkci šéfa ND režíroval v tomto divadle jednu inscenaci – operu Libuše, která byla slavnostně uvedena u příležitosti stého výročí založení Československa. „Projekt byl jedním z hlavních programových bodů oslav, které koordinovala vláda a vše, včetně mého honoráře, jsme řádně vyúčtovali ministerstvu, které vyúčtování schválilo. Na tento projekt obdrželo ND mimořádnou dotaci mimo běžný rozpočet,“ vysvětlil Burian (na snímku) pro LN.

„Dvacet pět let působím jako ředitel nějakého divadla a vždy, když jsme režíroval, byla moje odměna podložena smlouvou podle autorského zákona. Pracovní náplní ředitele totiž není umělecká práce. Vyplývá to ze všech zákonů i zřizovací listiny divadel, to Národní nevyjímaje. Bylo to také desítkami kontrol potvrzeno bez jakýchkoliv výhrad. Umělecká práce je ostatně podle ústavy svobodná,“ pokračuje.

Podle Buriana s ním smlouvu na nastudování opery Libuše uzavřela tehdejší správní ředitelka Opery Národního divadla Silvia Hroncová na základě nabídky tehdejšího vedení opery. „A to zcela v souladu s vnitřními předpisy ND a moje odměna byla ve zcela obvyklé výši, jaká zde bývá u domácích režisérů. Příprava operní inscenace vyžaduje zhruba roční práci, při níž režisér řídí rozsáhlý tým spolupracovníků od umělců přes produkci až po výrobu. Jsem ostatně povoláním režisér a obor režie vyučuji na pražské DAMU od roku 1990, Libuše byla zhruba moje osmdesátá pátá inscenace, za niž jsem byl placen.“ uvedl Burian.

Ministr Staněk na dotaz LN, zda plánuje odvolání ředitele Národního divadla, nereagoval a jeho mluvčí Marta Häckl uvedla, že ministr o žádném takovém kroku neuvažuje. Podobně reagoval i předseda ČSSD Hamáček. „Pokud vím, žádné odvolání není na pořadu dne,“ odpověděl pro LN. Podle informací redakce ale nelze vyloučit, že Staněk k odvolání Buriana přikročí po víkendových volbách do Evropského parlamentu.

Podle informací LN Staněk plánoval i odvolání Garanční rady Národního divadla. Její předseda rektor Akademie múzických umění (AMU) Jan Hančil uvedl, že nemá žádné indicie, že by ministr byl s konáním rady nespokojený. „Od jmenování Jana Buriana pro druhé funkční období s námi pan ministr jako se svým poradním orgánem nekomunikoval. Garanční rada je tu od toho, by řešila sporné otázky mezi divadlem a ministerstvem, ale pokud ji ministerstvo neosloví, nemůže v tomto směru nic konat.“