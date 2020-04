Chcete po uvolnění pravidel vycestovat? Můžete, ale zatím není kam ani jak

Praha Od pondělí skončí v České republice plošný zákaz vycestovat, hranice se otevřou ve vybraných případech i z druhé strany. Reálnou potíž ale představuje fakt, že nelétají letadla, nejezdí dálkové spoje a většina států výletníky z ciziny nepřijímá.

Kdo může odjet?

Počínaje pondělkem může republiku opustit kdokoli. Už se nemusí prokazovat, že člověk musí za německým doktorem, na rakouský pohřeb nebo na polské obchodní jednání. Smí se odjet na výlet, nákupy i dovolenou.

Naopak do země mohou nově přijet cizokrajní studenti a žáci, pracovníci, rodinní příslušníci, umožňuje se i průjezd republikou, těm kdo se vracejí domů nebo jsou repatriovaní; poslední jmenovaná skupina na to musí mít diplomatickou nótu.

Svůj vlastní režim mají pendleři. Jezdit tam a zpátky mohou denně, dříve směli překročit pomezní čáru jen jednou za dva týdny. Teď budou co deset dní předkládat doklad o bezinfekčnosti.

Co se stane po návratu?

Jsou dvě možnosti: předložit na hranicích hlídce nanejvýš čtyři dny starý výsledek PCR testu, který osvědčí, že člověk nemá koronavirus, nebo – když člověk takový doklad nemá, musí na dva týdny do domácí izolace.

Rychlotest na vpuštění do země bez nutnosti karantény nestačí. Je to proto, že rapidtesty odhalují v těle protilátky, nikoli virus samotný. Protilátky se vyrobí až po nějakém čase, tudíž člověk může být nemocný a infekční, aniž by měl příznaky.

Pravidlo platí i pro vybrané skupiny cizinců, které pojedou do Česka, nejen pro tuzemské navrátilce. Platí i pro ty, kdo se za hranicí otočí na nákup pracích prášků.

Kde mám doklad o bezinfekčnosti sehnat?

To vláda nechává na každém cestovali, nebude nic domlouvat, zajišťovat ani proplácet. Člověk si musí v cizině sám sehnat lékaře či laboratoř, kde mu vzorek odeberou a vyhodnotí. Případně, pokud to bude cesta kratší čtyř dnů, si může nechat test udělat tady a ukázat ho při příjezdu zpátky.

Přílet letadla s Čechy, kteří v důsledku opatření kvůli šíření koronaviru uvízli v Dominikánské republice.

„Stát nezajišťuje testování českých občanů v zahraničí. Každý si ho musí opatřit sám, případně po návratu ze zahraničí nastoupit do čtrnáctidenní karantény,“ řekl v pátek ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Záleží na značce testu nebo laboratoři?

Zatím ne, vládní nařízení nijak blíže nespecifikuje, jenom musí jít o PCR test, v němž se na stěru z nosohltanu hledá přímo koronavirus. Cena se liší, může začínat na 750 korunách, většinou jde ale o nižší jednotky tisíc. Na výsledek se čeká od šesti hodin do dvou tří dnů podle vytíženosti laboratoře.



Kam můžu jet?

V tom je zádrhel. Nelétají letadla, nejezdí dálkové spoje, většina zemí odmítá, aby na její území vstupovali cizinci. Třeba Island to povoluje, ale kdo nemá soukromé letadlo, těžko se tam dostane.

Co se týče našich nejbližších sousedů, nejměkčí režim má Rakousko. Hlídá na přechodech a každý Čech, jenž bude chtít dovnitř, se musí prokázat negativním testem na covid. Čili česká cesta následuje rakouský model.

Na Slovensko ani do Polska se vyjet nedá, s výjimkou vybraných povolání – třeba lékařů nebo hasičů – ani jedna země cizince na své území nevpouští. Do Německa mohou občané jiných zemí zatím přicestovat jenom v nezbytných případech, když tam mají lékaře, pohřeb, úřední vyřizování, nemohoucího příbuzného. Přijet jen tak na návštěvu, za přírodou, památkami nebo nákupy Němci nedovolují.

Nejblíž tomu, že otevře náruč turistům, je zatím Chorvatsko, ale ani tam není hotovo.