Cizím za odpad vracet peníze nebudeme. Spor obce s ministerstvem ukončil až Ústavní soud

PRAHA/MILOVICE Středočeské Milovice vyhrály u Ústavního soudu spor s ministerstvem vnitra. Dál tak mohou odměny za třídění odpadu vyplácet pouze svým obyvatelům.

Motivovat občany ke třídění odpadu se rozhodly Milovice na Nymbursku. Za správně roztříděné pytle s papírem a PET lahvemi město vracelo jednou ročně svým obyvatelům peníze. Plně se jim tak mohl vrátit jejich poplatek za svoz komunálního odpadu. Jenže tuto možnost přisoudili jen těm, kdo mají v Milovicích trvalý pobyt. Takto nastavené podmínky se nelíbily ministerstvu vnitra.

„Takové rozdílné zacházení s určitou skupinou obyvatel na úkor jiné skupiny je diskriminační, a tedy v rozporu s článkem 1 Listiny základních práv a svobod,“ vyslechli si Milovičtí od ministerstva v srpnu 2017. Jenže zastupitelstvo města konstatovalo, že se s výkladem neztotožňuje a na znění vyhlášky trvá.

Mezi městem a ministerstvem vedeným šéfem ČSSD Janem Hamáčkem se rozhořel spor, který skončil až u Ústavního soudu. Ten posoudil vyhlášku města prostřednictvím čtyř kroků: pravomoc vyhlášku vydat, případné překročení vlastní působnosti, zneužití působnosti a také posouzení „rozumnosti“. Ústavní soudci se opřeli mimo jiné o judikaturu Soudního dvora EU, který umožnil lidi rozlišovat podle trvalého pobytu či bydliště, což je ostatně princip uplatňovaný třeba u parkovacích zón, v nichž mají přednostní právo parkovat obyvatelé z okolních ulic.

Ve všech čtyřech bodech se soud jednohlasně usnesl, že Milovice byly v právu. „Ústavní soud vzal v úvahu i tu skutečnost, že finanční odměna poskytovaná osobám s trvalým pobytem není poskytována bez ,protiplnění‘. Je spojena s plněním povinnosti, která má úzkou vazbu na ochranu životního prostředí a výchovu k ní,“ konstatují ve svém závěru soudci.

Zaplatit poplatek tříděním

Milovičtí si vymysleli důmyslný projekt: do systému pytlového sběru se mohl přihlásit kdokoliv, ale jen ten, kdo má v obci trvalý pobyt, mohl za třídění papíru a PET lahví zároveň od města požadovat odměnu. Proces fungoval jednoduše: po registraci byl každému přidělen unikátní QR kód, dle kterého bylo při svozu odpadu jasné, kdo kolik vytřídil. Za kilogram papíru se producentovi odpadu připsala koruna, za kilogram PET lahví dvě. Jednou za rok obec s obyvateli „zúčtovala“ a vyplatila jim odměny, nejvýše 600 korun. Tuto částku totiž obyvatelé Milovic platí ročně za svoz komunálního odpadu. Pokud by tedy poctivě třídili, mohlo by jim město svážet odpad vlastně zadarmo.

„V různých podobách běží systém už od roku 2014, teď je v něm přihlášeno asi 300 občanů, kteří pravidelně třídí. Zachytil tedy lidi, kteří mají o životní prostředí zájem,“ řekla serveru Lidovky.cz místostarostka dvanáctitisícového města Ludmila Šimková.

Spokojenost s verdiktem soudu nakonec vyjádřilo i ministerstvo. Dle něj se v tomto tématu dlouho vedly spory. Jedněm to připadalo diskriminační, jiným logické. „Nález Ústavního soudu tedy tyto debaty vyřešil,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí úřadu Hana Malá.