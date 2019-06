ZVĚŘINA: Vypouštění odpadu do řek je sebevražedné

Zní to jako zlý vtip, ale vtip to rozhodně není. Vltavu v Praze mohou znečišťovat výletní lodě svým fekálním odpadem, což je patrné a měřitelné zejména v létě, kdy má řeka méně vody. Jak se ukazuje, čím dál častěji naše snaha o čisté životní prostředí naráží na dříve nepředvídané překážky.

Což o to, výletní lodě v metropoli, které reprezentují velice výnosný byznys, je možné nejen regulovat, ale i postihovat, takže máme naději, že vypouštění fekálií do Vltavy skončí. Tenhle stav asi nikoho o život ani o zdraví nepřipraví, ale zároveň v nás neposílí pocit, že draze budované čističky k něčemu jsou. Přitom jejich přínos je nedoceňovaný, kvalita vody v řekách se zlepšuje, a také proto mohli experti zjistit, že Vltavu v Praze znečišťují výletní lodě.

S čím si však poradíme daleko hůř, jsou chemikálie do řek a do vody vůbec (včetně té podzemní) splavované vinou našeho intenzivního a chemizovaného zemědělství. Množství škodlivých látek, jež jsme schopni detekovat, přesahuje naše možnosti vodu čistit. Ne snad že by neexistovaly technologie, ale jsou tak drahé, že na to zkrátka nemáme. Existuje ale šance, že v případě některých látek může technologie zlevnit.

Do budoucna bychom měli postupovat podobně „nechytře“ jako u fekálií. Nejjednodušší je usilovat o to, aby se znečištění do vody ani do půdy vůbec nedostalo, a to platí i o hormonech, antibiotikách, pesticidech, těžkých kovech, mikroplastech či zbytcích farmak určených lidem i zvířatům.

Zkrátka na elementární pravidla prověřená staletími bychom neměli zapomínat. Budeme-li si, obrazně řečeno, močit do studny, můžeme si za vše sami.