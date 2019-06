ZVĚŘINA: Potřebují ho živého. Shození Babišovy vlády by opozici příliš neprospělo

Opozice chce příští týden hlasovat o nedůvěře vládě. Má dost podpisů na to, aby hlasování vyvolala, ale nikoli na pád vlády. Lze tedy v hlasování nalézt nějakou racionalitu? Bezpochyby ano, je sice malá, ale existující šance, že by se třeba ČSSD ještě do hlasování rozhodla vládu opustit. To samo o sobě by nemuselo znamenat pád vlády, ale Andreje Babiše by to oslabilo a učinilo by jej ještě závislejším na okamurovcích, komunistech a Miloši Zemanovi.

Ale i kdyby se nic podobného nestalo a koalice fungovala jako doposud, pak může opozice těžit z neustálého upozorňování na střet zájmů premiéra a na spory o evropské dotace. Pokud Andrej Babiš tvrdošíjně odmítá, že by se vracela jediná koruna dotací pro Agrofert, pak v okamžiku definitivní zprávy, která může žádat jen o vrácení zlomku částek zmiňovaných ve zprávě předběžné, bude v neudržitelné pozici. A jak se pak zachová, ví jen on sám. Hnutí ANO jej k ničemu nedonutí, je vskutku jeho. Varianta, že by se vracely peníze a Agrofert se o ně soudil, je též katastrofální, Jak se může premiérova bývalá firma soudit se státem, který on řídí?



Každopádně ať už dopadne snaha opozice jakkoli, vyhodit ze sedla Babiše nelze jen tak. Tedy pokud Petr Fiala nechce stát v čele demokratů, kteří k sobě přivinou KSČM a okamurovce ve jménu debabišizace. Opozice tedy bude až do definitivního verdiktu ohledně dotací zvyšovat svůj tlak, jak jen to půjde. Do konce roku se tedy dočkáme nejméně ještě jednoho hlasování o nedůvěře, počítám, že k výročí 17. listopadu.

Co se může stát špatného? Leccos. Opozice dotlačí – podle hesla čím hůř, tím lépe – Andreje Babiše, který se nikdy funkce nevzdá (jak nám opakovaně tvrdí), ke společné vládě s komunisty a okamurovci. To může být třeba pod hlavičkou vlády „odborníků“. Nebo může vládnout přímo vláda Miloše Zemana s podporou ANO, SPD a komunistů. Velmi málo pravděpodobné, ale teoreticky možné jsou též předčasné volby. Ty by ovšem znamenaly ještě větší marginalizaci některých opozičních stran. Opoziční strany vládu shodit nechtějí, potřebují, aby Babiš trvale krvácel a ony byly z obliga.