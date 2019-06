ZVĚŘINA: Válka o audit. Hrát bruselskou kartu v domácí při je nebezpečné

Komunisté druhdy bojovali o zrno, my dnes bojujeme o audity – nebo spíše s audity. Evropská unie nám coby členskému státu vyplácí dotace, a tak je přirozené, že kontroluje jejich distribuci. Jsme součástí Unie, a tak jsou to i naše peníze, a jejich kontrola by tedy neměla být nikomu proti srsti.

Jenže audity se staly vnitropolitickým tématem a opozice v nich vidí nástroj, jímž by mohla zbavit Andreje Babiše moci. To všechno je vlastně normální politický zápas a důsledek výjimečné situace, kdy premiérem je člověk, jehož bývalé firmy čerpají dotace od státu i Unie, a my nevíme, zda je vše v souladu se zákonem.

Jenže v rámci politického boje by si protivné strany měly uvědomit, že mohou nadělat víc škody než užitku. K auditům, zvláště předběžným, bychom měli přistupovat střízlivě a pokud možno co nejvěcněji. Jejich politizováním si nepomůžeme. Premiér Babiš naštěstí svou protibruselskou rétoriku zmírňuje a už nemluví o spiknutí. Jeho odpůrci by měli také ztlumit, a to v zájmu Evropy.

Zde totiž platí beze zbytku: když se dva perou, třetí se směje. Lze si představit, jak se po několika měsících demonstrování a nejrůznějších „náhodných“ úniků z bruselských dokumentů podaří Andreje Babiše z vlády vystrnadit. Co by však bylo poté, si netroufne tipovat nikdo. Nicméně můžeme si být jisti tím, že by na tom profitovaly protievropské struktury, kterým by nedalo mnoho práce přilepit „vítěznému“ táboru starých politických stran nálepku bruselských vazalů. Politici jako Okamura a Klaus mladší se nebudou nijak upejpat, a pokud dnes někdo mluví už o předběžném auditu jako o ostudě České republiky a v jeho rozporování vidí protievropskou herezi, pak těm dvěma jen nabíjí ostrými.

Obyvatelé Česka nejsou nadšenými a zapálenými zastánci Unie, neměli bychom je nadhánět do náručí czexitářů. Navzdory momentálním pocitům tu rozhodně není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.