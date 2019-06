ZVĚŘINA: Na tomhle provaze Babiše neoběsí. Premiéra může čekat potíž až s definitivní zprávou

PRAHA Předběžná zpráva Evropské komise, která má prý být důvěrná, je veřejná. Na jejím základě se objevují spekulace, že by Česká republika měla vracet dotace až 450 milionů korun. Premiér i vládní představitelé tuto možnost striktně odmítají s tím, že definitivní verdikt bude opačný.

Komu se tu dá věřit? Nikomu, ani vládě, která hájí své minulé kroky, ani opozici, která udělá cokoli, aby porazila Babiše. A experti? Ti jsou též stranou sporu, třeba pan Telička, který se s Babišem rozešel ve zlém, nemůže být nestranným hlasem. Definitivně rozhodne jen a pouze Evropská komise a to bude nějaké měsíce trvat.



Čeká tedy Andreje Babiše doba, kdy se popularita jeho hnutí bude propadat a koaliční partneři od něj utečou? To je nepravděpodobné. Z předběžného auditu lze vytloukat politický kapitál nejvýše několik týdnů. Nic nového se totiž nedozvíme a opozice neustálým opakováním své mantry „zničit krtka“, pardon Babiše, mnoho nových voličů nepřiláká.

Bude hodně záležet na tom, jak se zachová premiér a jak hodlá celou kauzu vysvětlit voličům. Zda bude čekat až do poslední chvíle na bruselské stanovisko, nebo si začne připravovat půdu pro různé varianty. Je jasné, že kdyby měl daňový poplatník dotovat Agrofert, je to konec celého hnutí i hlavního protagonisty. O moc lepší by to nebylo ani v situaci, kdyby Evropa žádala nějaké peníze zpět a Agrofert by dotace vrátil (daňový poplatník by vposledku škodný nebyl). V takovém případě by bylo jen na každém voliči, zda by byl ochoten neoprávněné čerpání brát jako administrativní omyl, či jako pokus o zlodějnu.

Pokud by se žádné dotace nevracely, což je čistě teoreticky možné, pak by se celá krize mohla obrátit v Babišův triumf. To je však málo pravděpodobný scénář, protože by museli experti Komise úplně obrátit v názoru, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Ani jedna z možností není beze škod pro tuzemskou politiku.

Horší je však fakt, že vzájemné osočování politiků devalvovalo do té míry, že volič věří jen těm obviněním, která viní někoho, kdo je mu nesympatický. Takže ať se děje cokoli, rezignuje už jen ten, komu se chce, protože víru v rychlé a nezávislé vyšetření čehokoli ztratili všichni.

Navíc budou nepochybně premiérovi příznivci říkat, že opozice se pokouší svrhnout premiéra prostřednictvím administrativního verdiktu ze zahraničí. To je samozřejmě nesmysl, protože rozhodnutí o tom, jestli Česko čerpalo dotace korektně, či neoprávněně, vysloví ten, kdo dotace uděluje. EU musí kontrolovat (a v Česku zvlášť bedlivě), jak se nakládá s jejími dotacemi. Přesto, anebo spíš právě proto, je to situace pro opozici krajně nemilá, jelikož verdikt Evropské komise se jeví jako jediná relevantní opoziční páka na předsedu vlády.

Co mohou politici dělat v průběhu těch několika měsíců? Spílat si navzájem. Užitečnější by však bylo promýšlet varianty a kroky, které hodlají podniknout, až bude definitivní výsledek na stole. Ani po (pro Babiše) nejhorším možném výsledku totiž nikdo nebude klečet před opozičními vůdci a prosit je, aby se ujali funkcí.

